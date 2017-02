Empresarios, profesionistas y comerciantes lanzan el proyecto #YoConsumoEnElValleDeZamora

-Buscan incentivar erogación local para beneficiar economía

-Además contribuir a garantizar mayores y mejores fuentes de empleo para evitar fuga de profesionistas a otros estados

Elena Rojas, Zamora

Empresarios, profesionistas, comerciantes, prestadores de servicios y académicos se pronunciaron por el consumo local a efecto de mantener y generar fuentes de empleo en la región y como consecuencia reactivar la economía. Por ello unieron esfuerzos a través del proyecto #Yo consumo en el Valle de Zamora, pues desafortunadamente consideran que no cuentan con el apoyo de las cámaras empresariales, ni están en espera de la ayuda de los 3 niveles de gobierno.

Esto trascendió durante una rueda de prensa en la que estuvieron presentes Salvador Ruiz Córdova, profesionista; Manuel Castañeda, propietario del taller automotriz Fuel Injection; Manuel Castañeda Béjar, emprendedor; María Eugenia Verduzco, directora de secundaria y preparatoria UNIVER; Mauricio Dávila, director del Instituto Independencia; Jaime Reyes Jiménez, director de UNIVA y Ariel López, responsable de mercadotecnia en UNIVER.

Manuel Castañeda señaló que los problemas políticos y económicos que enfrenta el país y Zamora es lo que los ha obligado a salir de sus negocios para alzar la voz y unirse en pro del consumo interno, pues lamentablemente dijo que desde hace 5 años a la fecha los negocios en esta ciudad fueron a la baja y ello propició una caída económica.

Indicó que agricultores han manifestado que desde la llegada de Donald Trump como presidente del vecino país provocó la pérdida en el Valle de 25 mil toneladas de fresa, lo que repercute negativamente en la economía y fuentes de empleo de la región.

Por ello dijo que las ciudadanos debemos ser más conscientes de contratar la mano de obra de la localidad y consumir los productos de esta región, “no vamos a lograr hacer desaparecer las grandes cadenas comerciales, pero si podemos ser conscientes del consumo interno”.

Señaló que Trump ha hecho lo que muchos no han logrado, “hacer que los mexicanos nos unamos, ver que dependemos de los EU en todas las áreas y todo lo mexicano lo desdeñamos, sin embargo aquí estamos”.

Recordó que en los años setentas, Zamora era de las primeras ciudades a nivel estado por su pujanza económica, “tenemos que tener la capacidad para hacer que Zamora resurja. Desafortunadamente no tenemos una marca “Zamora” que nos identifique, pero debemos empezar a reconocernos entre nosotros y apoyarnos para que el recurso no salga y se reinvierta y recircule aquí mismo”.

Hasta el momento se han unido a este proyecto 30 establecimientos más entre empresas de consumo y servicio y profesionistas de Zamora, Jacona, Ixtlan, Tangancicuaro quienes se sumaran a una campaña de descuentos. Además implementaran un buzón para que los clientes los califiquen y les den ideas a efecto de que estas ofrezcan un mejor servicio, un mejor precio y calidad y de ser posible extender sus horarios.

Ruíz Córdova añadió que en Zamora existen muchos profesionistas con talento, además de que hay calidad en los servicios, así también los productos son a precios accesibles. Por lo que con este proyecto los ciudadanos serán los más beneficiados al consumir lo interno. Por tanto dijo es importante que más comerciantes, profesionistas y empresarios se sumen al proyecto.

Dijo que las universidades de la región generan muchos profesionistas de calidad que no merecen un trabajo poco remunerado al egresar o bien, que no cumpla sus expectativas, “al reactivarse la economía local, habrá menos profesionistas frustrados y se evitará la fuga de estos a otros estados en busca de mejores empleos”.

Lamentó que las cámaras empresariales han dejado en el olvido a los comercios. De igual forma el apoyo de parte de los 3 niveles de gobierno es relativo, “desafortunadamente los comerciantes se inscriben a los organismos empresariales, pero realmente no hay un beneficio directo. Ante la falta de apoyo por parte de las cámaras decidimos no invitarlas. Además no buscamos convertirnos en una AC, porque no pretendemos un estímulo fiscal, sino un estímulo económico local”.

“Somos una región eminentemente agrícola. Nos preocupa que las empresas extranjeras van a buscar otros mercados. Por ello decidimos unirnos para incentivar el mercado local”, indicó.

En su turno Reyes Jiménez señaló, “el comercio organizado de la ciudad tiene que modificar actitud y horarios, porque no podemos competir ante las empresas trasnacionales cuando ellos abren más noche e incluso los domingos. Ya hubo un intento de abrir los domingos, no funcionó y lamentablemente cada vez cierran más locales ante la competencia agresiva de las grandes cadenas”.

Indicó que UNIVA apuesta a generar profesionistas con una mentalidad emprendedora, para que ellos a su vez generen empleo, “ante la falta de empresas que vengan a invertir, los futuros profesionistas deben invertir. Y debemos tener un cambio de actitud para fomentar el consumo local, estatal y nacional”.

Comentó que a través de las diversas carreras: diseño, comunicación, etc., impulsan el proyecto #Yo consumo en el Valle de Zamora para consumir lo nuestro, como una manera de contrarrestar la problemáticas económicas que enfrentemos en los próximos años. Al tiempo que dijo que se sumaran las 30 empresas de la incubadora de esta institución.

Mauricio Dávila agregó que apostando por el consumo interno han salido de la crisis muchas naciones, como lo es el caso de Japón y Alemania, quienes tras las guerras, impulsando el consumo local han salido adelante.

En tanto Ariel López de UNIVER concluyó que su institución dará inscripción gratuita a los interesados en hacer estudios en ese centro que pertenezcan a los establecimientos que realizarán la campaña #YoConsumoEnElValleDeZamora

Numeraria

100% condonación de inscripción en UNIVER, en cualquiera de sus niveles de secundaria a maestría.

1 convenio con la finalidad de otorgar 25% de beca

6° de primaria se enseña a los niños a llenar una solicitud de empleo, más no a ser emprendedores