Empresarios piden mayor infraestructura carretera

-Municipio no tiene accesos dignos para ampliar rutas de comercialización

-Se necesitan arterias para convencer a inversionistas de llegar al municipio

-Acceso oriente y norte no están en condiciones óptimas actuales para lograr objetivo



Oscar De La Rosa, Zamora

“Se necesita de mayor infraestructura carretera. El municipio no tiene accesos dignos para ampliar las rutas de comercialización de los productos que se generan en el municipio o para convencer a inversionistas de llegar y asentarse en el municipio; es necesario atender ese rubro”, puntualizó Jesús Fernández Arias, representante del Consejo Coordinador Empresarial Región Zamora (CCERZA).

Comentó que un ejemplo concreto de la situación es que los accesos oriente (rumbo a Chaparaco) y norte (por La Rinconada) no están en condiciones óptimas en la actualidad para que se pueda avanzar rumbo a ese objetivo en el municipio.

“En el caso del acceso oriente existe un problema importante, porque el espacio únicamente está habilitado para que circulen 2 unidades, cuando lo ideal sería que fuese de 4 carriles para acelerar el paso de vehículos y facilitar las labores de importación y exportación de los productos. Además la carpeta asfáltica está en condiciones que no favorecen una imagen digna del municipio”, subrayó.

Mencionó que en el caso de La Rinconada es peligroso el entronque que se genera a la altura del aeropuerto regional, debido a que no cuenta con las medidas de seguridad óptimas para regular el paso de las unidades vehiculares, por lo que se requiere de un trabajo importante en ese rubro.

“Se habló de la construcción de unas glorietas por parte del Ayuntamiento desde años pasados, pero hasta la fecha no vemos resultados concretos con relación a esos proyectos y el tiempo avanza. Es necesario que se toquen las puertas necesarias para que se pueda dignificar la carta de presentación del municipio”, indicó.

Consideró que ese es el tipo de inversiones que requiere el municipio para que vuelva a recuperar la posición económica que guardaba hasta hace varios años, debido a que ha caído en ese rubro y por lo tanto se limita la inyección de recursos en el municipio.

“El hecho de que lleguen más asentamientos comerciales hasta el municipio no es la garantía de un crecimiento ordenado o de nivel, se requiere que la infraestructura urbana se mantenga en mejores condiciones para que se pueda consolidar el desarrollo en esta localidad”, finalizó.



Numeraria

2 accesos principales tiene el municipio