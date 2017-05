Empresarios no saben darle valor agregado a la producción

-Obstáculo principal para aprovechar potencial de organizaciones michoacanas

-También se enfrentan a un consumo malinchista de la población

-INAES ofrece auxilios de 250 mil a 2 mdp para reactivar economía en mercados

Oscar De La Rosa, Zamora

“El gran problema al que se enfrentan los empresarios michoacanos es que no sabemos darle valor agregado a la producción. En el Estado hay liderazgo y riqueza por parte de ellos, pero falta potenciar la creatividad en la producción, principalmente en mango, berries y otros productos que se derivan de la agricultura”, puntualizó Mónica Sánchez Cachú, delegada federal del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), en el marco de una reunión que sostuvo con autoridades de los diferentes niveles de gobierno, representantes de cámara y prestadores de servicios, en conocido hotel del centro de la ciudad.

Comentó que otro problema es que no hay una organización bien estructurada para promover los productos, lo que se complica con un consumo malinchista por parte de la población, ya que prefieren comprar las importaciones sin considerar que lo generado por empresarios sea más barato y de mayor calidad para las personas.

“Deben modificarse los mecanismos para poder reactivar la economía en esta región, en donde vemos un potencial importante, así como en otros puntos del Estado. En la medida en que realicemos este trabajo podremos lograr los resultados contemplados para mejorar el estado de los empresarios”, subrayó.

Aseguró que por ello es que han determinado trabajar con la inyección de recursos que van de los 250 mil a los 2 millones de pesos, a través de la constitución de cooperativas o grupos sociales por parte de los empresarios que deben organizarse para hacer el trabajo.

“El fondo perdido ya no existe. Tiene que haber un compromiso de los empresarios porque el pago para nosotros es que tengan la expectativa de crecer y que generen resultados en su organización, sin que haya intermediarios. Podemos apoyarlos hasta por 3 años para que cuenten con el equipamiento y las condiciones laborales suficientes para lograr el objetivo”, subrayó.

La entrega de recursos hasta por 250 mil pesos es para aquellos empresarios que solicitan por primera vez el auxilio y que no están constituidos; para quienes están agrupados en una sociedad legalmente constituida el auxilio alcanza los 500 mil pesos; en una segunda ministración los empresarios pueden recibir hasta 2 millones de pesos para la consolidación del proyecto y quienes no están constituidos hasta 300 mil pesos.

Los requisitos del INAES para acceder a los recursos son: solicitantes llevar a cabo la mano de obra para establecer el proyecto; contar con espacios y entender que el INAES no es el encargado de cubrir salarios. El auxilio no se podrá otorgar a quienes tengan consultorios, estéticas y a aquellos comercios que no son eslabón de una cadena productiva.

“Es importante que hagan una elaboración de su proyecto de trabajo para que sean reales los alcances de su empresa. Para hacer el registro es necesario que ingresen a la página www.gob.mx.inaes, allí están las convocatorias, grupos de trabajo y formatos de pre registro”, concluyó.

Numeraria

-80 empresarios acudieron a la reunión