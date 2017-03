Empresarios declaran inoperante módulo de PROFECO

-No sirve para dar verdadera atención a personas ante abusos de establecimientos

-No existe un trabajo de campo visible para regular precios en ambulantes

-Solicitarán a la dependencia instalar una subdelegación efectiva

Oscar De La Rosa, Zamora

Empresarios locales declararon inoperante el módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) atendido por autoridades municipales, tras considerar que no sirve para dar una verdadera atención a las personas ante diferentes abusos de diversos establecimientos.

“No es lo mismo estar en un escritorio para esperar a que lleguen las personas, que hacer un trabajo de campo. Vemos que no existe esa labor para regular los precios, principalmente, en el sector del ambulantaje, donde los comerciantes hacen su negocio redondo”, puntualizó Jesús Fernández Arias, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Región Zamora (CCERZA).

Comentó que es una obligación del personal de la PROFECO proporcionar la información necesaria a los consumidores con relación a los precios oficiales de los productos; sin embargo, ven que no se hacen las cosas de esa manera en el módulo local.

“De hecho hay personas que desconocen que existe un módulo para que puedan exponer sus quejas por la nula o escasa promoción de los servicios del espacio. Hasta la fecha no hemos visto resultados contundentes porque llegan personas con nosotros a preguntarnos o exponernos sus inquietudes con relación al tema”, dijo.

Indicó que incluso en los mercados locales no están exhibidos los precios de los productos como lo marcan las normas de PROFECO y resulta más difícil para las personas hacer una compra efectiva donde sus bolsillos no se vean afectados por una falta de garantía.

“Vamos a solicitar directamente a Idelfonso Mares Chapa, delegado de PROFECO en la Entidad, que haya una subdelegación efectiva en Zamora, lejos del módulo que opera con personal del gobierno municipal, porque sí se necesitan de acciones más contundentes en el municipio”, aseveró.

Mencionó finalmente que incluso los empresarios están dispuestos a colaborar con la dependencia federal para proporcionar la información necesaria que permita darle garantías a los consumidores locales, ya que el interés es que haya una actividad comercial regulada.

Numeraria

-2 personas operan módulo de PROFECO