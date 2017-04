Emmanuel “Manny” García, zamorano triunfador agradecido por apoyo de familia y amigos en este campeonato

-Luego de conseguir el quinto título para el Pachuca de la Concachampions, “Liga de Campeones” de Concacaf.

Guillermo Ríos, Zamora

Después de ver el triunfo de los Tuzos del Pachuca al vencer a Tigres (UANL) 2-1 (marcador global) en la final de la Concachampions, Emmanuel “Manny” García, pieza fundamental para conseguir el título de Liga de Campeones, manifestó su sentir recalcando el gran apoyo de la afición.

“Estoy contento por el triunfo, por conseguir este campeonato tan importante que el club deseaba y yo como futbolista soñaba, hoy Dios nos dio la oportunidad de conquistar la quinta copa de Concacaf y pues lo estamos festejando como lo es, un gran logro, con la afición y con mi familia, es un sueño hecho realidad”, mencionó Emmanuel “Manny” García.

“Este campeonato me ha dejado mucho aprendizaje y experiencia, cada que obtengo un título no todo queda allí, me exijo al máximo en los entrenamientos para seguir obteniendo estrellitas, títulos, campeonatos, que al final es el objetivo de todo jugador, de todo futbolista”, agregó.

“Esperamos, como grupo, tomar confianza para darle vuelta a la página y aprovechar la motivación para cerrar lo mejor posible el Torneo de la Liga Mx, que al final sigue siendo nuestro principal objetivo, no descartando la posibilidad de conseguir también ese título que sería histórico”, abundó el futbolista zamorano.

A pregunta expresa de este medio de comunicación de qué si espera algún llamado a la selección Nacional, Emmanuel García mencionó “ahorita estoy concentrado y trabajando a diario, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, tomando en cuenta que primeramente tengo que responderle a mi Club y después de esto habrá gentes que pondrá las cosas en su lugar, ya lo que venga después seguramente será muy bueno”.

“No puedo negarte que es mi sueño poder vestir la camiseta verde de la Selección Nacional, pero también estoy consciente que todo tiene un proceso y conlleva tiempo, mientras tanto tengo que seguir mostrando mi trabajo en el Club Pachuca y esperemos pronto venga un llamado al TRI”, enfatizó “El Manny” García.

“Agradezco a toda la gente que me manda sus buenas vibras y todo su apoyo, estoy contento por la victoria y mencionarles que este triunfo es de todos ustedes (familia, afición y amigos) de Zamora, espero, primeramente Dios, visitarlos muy pronto, ya que son parte importante de mis logros, gracias por estar al pendiente de mi trayectoria y de este campeonato, Gracias”, finalizó Emanuel García