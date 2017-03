Emite Jurisdicción Sanitaria recomendaciones para la cuaresma

-Con el objetivo de prevenir enfermedades, infecciones e intoxicaciones

Elena Rojas, Zamora

Con el objetivo de prevenir enfermedades como la diarrea, infecciones gastrointestinales; así como intoxicaciones, la Jurisdicción Sanitaria N° 2, a través del departamento de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) cuyo responsable es José María Chávez Rosas, emitió una serie de recomendaciones a la población para este periodo de cuaresma.

Dijo que es importante adquirir los productos en establecimientos fijos donde puedan observar que son conservados en hielo y/o congelados, donde alcancen la temperatura adecuada de conservación, “4º C en refrigeración y -18º C en congelación”.

“Revisar las características de los productos, los cuales deben tener las condiciones óptimas en olor, color y textura (duro). Que el pescado esté fresco con ojos no hundidos, que la piel esté brillante, las escamas bien adheridas y sin mal olor”.

Añadió, “cundo compren moluscos, ostiones, mejillones, patas de mula, escoger sólo aquellos que tengan la concha bien cerrada. Ya que los que tienen la concha semi o abierta, no están en condiciones de ser digeridos”.

Agregó, “no comprar productos del mar que estén expuestos a temperatura ambiente. Verifique que este refrigerado o en una cama de hielo limpio. Toda vez que en esta temporada aumenta la venta ambulante. Encontramos camionetas ofreciendo productos del mar. Tengamos cuidado, y si la necesidad es mucha de adquirir con ellos, que este el producto bien conservado y con las características propias para ser digeridos”.

Señaló, “si compra productos de mar congelados, una vez descongelados ingiéralos y ya no los vuelvan a congelar, pues a temperatura ambiente, los productos desarrollan bacterias”.

Indicó, “hay que poner atención especial cuando la Secretaría de Salud emita alertas sanitarias. Cuando nos llegan notificaciones de vedas, de no consumir productos de tal costa porque hay marea roja, al cual nos indica riesgo de infección”.

Dijo finalmente que “el consumo de productos del mar crudos o insuficientemente cocinados están relacionados con un mayor riesgo de infección como los famosos ceviches. Por tanto en esta temporada hay que darnos gusto con productos cocinados, a buena temperatura, horneados o fritos”.



Numeraria

54 pescaderías hay en esta región sanitaria

65 restaurantes venden pescados y mariscos

11 tiendas de autoservicio con pescaderías

23 balnearios albercas públicas y privadas