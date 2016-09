El talento, creatividad y manos mágicas, serán reconocidas en Angahuan

Domingo , 18 de septiembre de 2016

+Asistirá gobernador al Día del Artesano el 20 de septiembre

RED 113 MICHOACÁN/Lamberto HERNÁNDEZMÉNDEZ

ANGAHUAN (Uruapan), Mich.- 18 de septiembre de 2016.- Sin lugar a dudas que la artesanía es uno de los elementos que nos da identidad, que nos distingue ante el mundo, por lo que es importante revalorar a los artesanos michoacanos y reconocer el talento y creatividad de las manos mágicas, lo que tendrá lugar el próximo martes de septiembre en un evento que encabezará el gobernador Silvano Aureoles Conejo, en esta comunidad indígena de Angahuan en la Meseta Purhépecha.

Esto fue señalado por Marco Antonio Lagunas Vázquez, director del Instituto del Artesano de Michoacán, quien confirmó la asistencia del gobernador para hacer entrega de aproximadamente 70 reconocimientos y estímulos a igual número de artesanos.

Agregó que se espera la llegada de unos tres mil artesanos de las diferentes regiones y etnias de Michoacán, pero principalmente de la zona purhépecha como es la zona lacustre del Lago de Pátzcuaro, Ciénega de Zacapu, Cañada de los Once Pueblos y la Meseta Purhépecha, así como de Santa Clara del Cobre y Tlalpujahua.

Se trata, además, de una oportunidad de escuchar los principales problemas o inquietudes de los artesanos para la búsqueda de soluciones; nuestros artífices, abundó, se dedican también a otras actividades complementarias como la agricultura o ganadería. Tienen además problemas de salud, vivienda, caminos o escuelas.

Por ello es importante revalorar el trabajo de los artesanos michoacanos, no solamente en el discurso o el papel, sino que se traduzcan en acciones que incidan en el mejoramiento de vida.

Aunque no se cuenta con un padrón confiable, se calcula existen en Michoacán unos 25 mil artesanos de las etnias Purhépecha, Mazahua, Otomí, Nahua y Pirinda.

Para la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Cultura y Artes del Congreso del Estado, la artesanía representa un potencial para la entidad cuya calidad es reconocida a nivel nacional e internacional; representa la esencia misma del artesano que no solamente ha dedicado su tiempo, sino toda su vida al esfuerzo y dedicación para mostrarnos el arte de cada uno de ellos.

Tiene también una gran importancia en el desarrollo económicodel estado; aunque la cultura no es considerada un medio o canal para generar economía, sí lo es el aspecto artesanal y debe ser tomado como un atractivo turístico del país. Por ello es necesario generar políticas públicas que sustenten esta actividad que resalte a nivel internacional, señaló Brenda Fraga.

Existe en nuestra entidad una diversidad artesanal que va desde camisas o guanengos bordadas en punto de cruz y deshiladas de Zacán o San Felipe de los Herreros, los juguetes tradicionales o instrumentos de cuerda de Paracho, recipientes de barro de Patamban o las piñas de San José de Gracia, la cerámica de Capula o Zinapécuaro, las máscaras de madera y maque de Uruapan y Peribán, los tejidos de paja o tule de la ribera del Lago de Pátzcuaro, y un sinfín de artesanías como los cristos de pasta de caña, las esferas de Tlalpujahua, las muñecas de cartón, los cazos de cobre de Santa Clara, las cucharas y bateas de madera de Pamatácuaro, los rebozos de Aranza, Ahuiran o Angahuan, los gabanes de Charapan, las enormes ollas de barro de Cocucho o los diablitos de Ocumicho.

Pero también huaraches de Ziracuaretiro o Huetamo, instrumentos de cuerda como el arpa grande o vihuela de Coalcomán, las ollitas de barro de Huáncito, los azahares de Chilchota.

Cada uno de los artesanos con su inagotable imaginación, crea su obra, le da forma con sus manos mágicas con un estilo propio, como si fuera su firma; es lo que identifica la artesanía de un lugar o una región.

Emilia Reyes Oseguera, presidenta de la Unión Estatal de Artesanos del Estado de Michoacán dice que la artesanía es la representación del trabajo de las cinco regiones del estado que además de representar una fuente de empleo e ingreso familiar, es un atractivo turístico; Michoacán es primer lugar en diversidad artesanal y sus hombres y mujeres son reconocidos por su inagotable creatividad.

Las más recientes celebraciones del Día del Artesano, tuvieron lugar en Erongarícuaro de la región del Lago de Pátzcuaro, luego en Patamban de la Meseta Purhépecha, el año pasado en Huáncito de la Cañada de los Once Pueblos y ahora en Angahuan de la Meseta Purhépecha.

ANGAHUAN

Del purhépecha, “lugar después de la pendiente”, es una comunidad ubicada a 32 kilómetros de la ciudad de Uruapan por la carretera estatal a Los Reyes. Población indígena donde aún se conservan los usos y costumbres, hablan su lengua materna, el purhépecha, la mayoría de las mujeres usan su colorida vestimenta tradicional; rico en gastronomía, artesanía, danza y música.

A la entrada, se localiza un mural de mosaicos titulado “La leyenda del Pahríkutin”, en el que se narra el surgimiento del volcán más joven de México, como una lucha entre el bien y el mal.

El nacimiento del volcán fue la tarde del sábado 20 de febrero de 1943 en un terreno de Dionisio Pulido, en el poblado de Parhíkutin; al día siguiente domingo, era un cono de 7 metros de altura y 20 de diámetro; 9 años, 11 días y 10 horas duró en actividad y actualmente tiene 400 metros de altura y mil 200 de perímetro.

El 9 de mayo de 1944, inicia una nueva vida para San Juan Parangaricutiro, abandonan su lugar de origen y dejan atrás sus raíces; tras el éxodo, la hacienda de Los Conejos es el destino, una nueva vida, un nuevo pueblo, un nuevo amanecer, un Nuevo San Juan Parangaricutiro con el Señor de los Milagros. Mientras que los habitantes de Parhíkutin se reubican en lo que hoy es Caltzontzin.

Angahuan con su iglesia y huatápera del siglo XVI, calles empedradas y conserva aún las trojes de madera con techos de tejamaníl. La comida tradicional representada aquí por Juanita Bravo Lázaro con su cocina Ázpiti y la pirekua por Los Rayos del Sol de Jacinto Rita y ahora con Tariakuri Soto Rita.

La gastronomía tradicional michoacana y la pirekua, fueron nominados por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad en noviembre de 2010 en Nairobi, Kenia. Angahuan cuenta con un centro turístico con mirador hacia varios ecosistemas como el bosque, el mar negro de lava que sepultó la iglesia de San Juan de las Colchas, el volcán Parhíkutin y el imponente cerro de Tancítaro, el más alto del estado.