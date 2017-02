El Carmen ganó campeonato de la copa corona de futbol rápido empresarial

Guillermo Ríos, Zamora

Estudiantes y Grupo Verace Ambos llegaron en la mejor forma que se espera a un partido de primer nivel y muy parejo, los colegiales dejaron en el camino a Verace, equipo que le vendió cara la eliminación y le jugo de tú a tú a Estudiantes.

El Carmen venció en semifinales a Atlético Valencia gran equipo de futbol, pero que en esta etapa no tuvo contundencia y se vieron derrotados; final disputada por el 1º vs 2º lugar

El partido de la final, el más esperado por la rivalidad entre ambos equipos, se tornó muy seco y muy peleado en medio campo, con pocas oportunidades claras de gol, mucho toque de balón en medio campo pero sin profundidad, solamente destellos que ilusionaban a los presentes, que comenzaban a gritarles “arriesguen más”, se fueron al medio tiempo con el marcador 0-0.

Para la segunda parte entraron al terreno de juego y luego de 10 minutos Erick Cervantes acompañó una jugada al ataque y tras pase diagonal el portero no alcanzó el esférico para que con toque seguro El Carmen tomará la ventaja en el marcador 1-0.

Estudiantes se va con todo al ataque y se abren espacios al contragolpe para el equipo Carmen, una de sus figuras, Sam Trujillo, detuvo una seguidilla de tres disparos a boca de jarro evitando el empate, viene al minuto 16 un gran centro a segundo poste buscando a su hermano Víctor Cervantes quien logra conectar de cabeza casi cerca de la línea final y logró anotar y aumentar el marcador 2-0 a favor del Carmen.

Estudiantes descontó al minuto 19 y puso el partido con gran suspenso y con todo en busca del empate sus llegadas fueron una tras otra con tiro y desvíos de la defensiva que se multiplicaba para detener los embates, era lógico que Carmen iba a una para matar y fue cuando Jorge Jaimes al 23 mató las esperanzas de estudiantes y logró anotar el 3-1.

Con este marcador prácticamente estaba cerrado el partido, todas esperanza y aspiración se vino abajo, al finalizar el partido se les hizo entrega del trofeo que los acredita como campeones su reconocimiento a cada jugador y su premio económico.

La premiación estuvo a cargo del Dr. Diego Espinoza Martínez, el Dr. Salvador Zamora Escalera y Salvador Camacho Jr.