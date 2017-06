El Carmen es gran Campeón de Copa en la tercera infantil

Guillermo Ríos, Zamora

En un juegazo de verdadera final, dentro de la categoría Tercera Infantil, la Escuela Deportivo El Carmen derrotó tres goles por dos a los Astros Fuerza Chonguera el pasado sábado en el campo A de la Unidad Deportiva El Chamizal.

Bajo la encomienda del joven arbitro Rodrigo Aguiñiga Moreno, quien se mantuvo cerca de las jugadas para evitar que los equipos sacaran ventaja por medio de faltas, ante un ritmo trepidante y lleno de gran velocidad, con jugadas de gran conexión y técnica futbolística en ambas porterías.

Sin mucho protocolo comenzó el encuentro, con formaciones ofensivas y con jugadores clave para definir el encuentro, ambas escuadras sin dejar nada para otro día, el objetivo era llevarse el título de campeón de copa de la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Zamora.

Con las revoluciones al mil, ambas escuadras comenzaron tocando el esférico, el conjunto del Carmen intento proponer desde el comienzo pero los Astros, atentos, estaban para pelear el balón y mandar a trabajar a su carrileros por los costados para surtir de balones a los letales delanteros, que esperaban con ansias tener el balón de frente y fusilar al portero Diego Dávalos, pero no contaban con que este día el portero traía la suerte de su lado.

Por su parte los pupilos de Oscar Beltrán sacaban la casta y la garra para no dejar a su rival hacerles daño, aprovechando la velocidad de sus delanteros, quienes aprovechaban de la espalda de sus rivales, para meter en aprietos al guardameta Astro Rogelio Pérez.

El invitado especial llegó por conducto de Rogelio Pérez, de astros fuerza chonguera, al minuto 17 quien después de una descolgada logro conectar de forma correcta el esférico y enviarlo al fondo de las redes, explotando la algarabía del público y porra de los Astros.

Inmediatamente después al gol, los de la Escuela Deportivo El Carmen tomaban las acciones del juego, Santiago Arrioja, Miguel Farfán y Jesús Magaña se sumaban al ataque acompañando a sus compañeros Alan Gutiérrez, Gustavo, Alan y Salvador, quienes multiplicaron esfuerzos y asistían a Brandon Macías, quien convertiría el gol del empate en una soberbia jugada.

El encuentro era un vaivén de jugadas de peligro, por un lado el entrenador de Astros Juan Pablo “Pabi” Cortés Valencia les indicaba a sus pupilos para apretar la marca para que los del Carmen no pudieran avanzar, mientras que por el otro lado, Oscar Beltrán desde la tribuna alentaba a los jovencitos para aprovechar el momento y darle la vuelta al marcador.

A pocos minutos del silbatazo para terminar la primera mitad, Gael Cárdenas puso en ventaja a los de la Escuela del Carmen, después de rematar dentro del área un balón que salía escurrido luego de un despeje flojo de la defensa de Astros.

Con la ventaja de dos goles por uno el conjunto del Carmen y Astros se dirigieron a sus respectivas esquinas para recibir indicaciones y reajustar la estrategia que desde un inicio se habían planteado, los manoteos y las gesticulaciones desde a lo lejos se podían observar gráficamente lo que los estrategas les explicaban.

De regreso al segundo tiempo, Astros comenzó a circular de mejor forma el balón, poniendo en aprietos a la defensa Carmelita, quienes luchaban para mantener la ventaja de un gol, de un costado del otro el poderío era agobiante, pero las grandes intervenciones del cancerbero Diego Dávalos mantenían la ventaja segura.

Fue al minuto 41 que Rogelio Pérez le daba la esperanza al conjunto Astros, luego de una escapada por la pradera izquierda y a pase filtrado Rogelio golpea el balón de forma correcta y vence al arquero del Carmen, 2-2 el juego para cualquier lado.

Con la motivación en todo lo alto el conjunto Astros se volcó al frente buscando la ventaja que representara la victoria, pero a su vez descuidaba la zona baja, dejando a merced a los jugadores del Carmen para un contragolpe, tomando el riesgo los del conjunto verde.

El esfuerzo comenzó a cobrar factura en ambos equipos, el cansancio y el agotamiento surgían efecto, mientras que las porras desde las tribunas motivaban a sus hijos, a seguir buscando la victoria.

Al minuto 45 Leonardo Franco se vistió de gloria, convirtió el gol que representaba la victoria y el título de campeón de Copa, en un balón profundo por el costado derecho, se quitó la marca de dos adversarios y de forma artera pateaba el esférico a portería venciendo al portero de Astros.

La mirada en todo lo alto, implorando justicia los Astros volteaban a ver al cielo buscando una explicación del jugadón que les habían hecho, mientras que el regocijo de la porra del Carmen gritaba y alardeaban lo sucedido.

Sin mucho tiempo por delante los Astros tuvieron todavía la oportunidad de empatar, en un disparo de fuera del área que llevaba colocación del Angulo derecho, el portero Diego Dávalos se lanzaba como los grandes y desviaba el balón a tiro de esquina, posterior al cobro un jugador de Astros cae al piso y el árbitro juzga de que continúe la jugada, ante los gritos y desesperación de los padres de familia, público y entrenador.

El silbatazo final llegó y con ello el júbilo de los jugadores, posteriormente los padres de familia saltaron al terreno de juego para celebrar la victoria de sus pequeñines, vaciando latas de espuma y brincando de manera uniforme con el cantico de Campeón.

En la ceremonia de entrega del trofeo el representante de la Liga Sergio Cerda Montiel agradeció a nombre de la Directiva el gran torneo que el equipo Carmen había realizado, mencionando que los dos equipos son ganadores pero desgraciadamente para uno solamente había trofeo, el digno campeón del torneo de Copa.