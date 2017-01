El 9 de enero entrará en vigor en Michoacán el 911

-Será operado por el C5

-Con esta medida disminuirán las llamadas falsas



Elena Rojas, Zamora

A partir del 9 de enero entrará en vigor el 911 en Michoacán. Será el único número telefónico para atender los servicios médicos, de emergencia, de Protección Civil, de policía y bomberos, por lo que ya no operará el 065, 088 ni otros números de emergencia, señaló Norma Yaneth Reséndiz Gutiérrez, coordinadora de capacitación de Cruz Roja Mexicana, delegación Zamora.

Esta disposición nacional ya está funcionando en otros estados de la República, tales como Morelos, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas, por lo que de manera paulatina se estará implementando en las 32 entidades federativas.

Añadió que esta medida disminuirán las llamadas falsas de emergencia, toda vez que C5 (centro de control, comando, comunicación, cómputo y calidad) estará recibiendo e identificando las llamadas para que exista un mayor control, “el beneficio es para la población para que se puedan cubrir todos los servicios de mejor manera, coordinada y ágil. Ya solamente operará un centro de comando para contestar todas las llamadas, se canalizará la ambulancia más cercana al lugar de la emergencia, y con ello se evitará duplicar los servicios al mismo lugar”.

En ese sentido añadió que en 2016 de cada 10 llamadas de auxilio que recibió la benemérita institución, 7 eran falsas, curiosamente no realizadas por niños ni adolecentes, sino en su mayoría hechas por personas adultas inconscientes, que pretenden “bromear con algo tan serio como lo es la vida”, problemática que incrementa sobre todo los fines de semana, dijo.

Situación que aseguró les repercute tanto en pérdida de tiempo, desgaste de refacciones de las unidades, gastos de traslado de la ambulancia, descuido de una verdadera emergencia por estar atendiendo una llamada engañosa, “pero afortunadamente con el 911 disminuirán las llamadas falsas”.

Comentó que en los cursos de primeros auxilios que ofrece la institución de forma gratuita mes con mes, se instruye a las personas sobre cómo es la activación de un servicio básico de emergencia.

“En ese sentido, nuestra población civil juega un papel muy importante, pues muchas veces, debido al retraso de las ambulancias, deben saber actuar y reaccionar a tiempo. En algunas ocasiones, incluso, no saben qué numero marcar para pedir auxilio y se bloquean. Es importante que la población recuerde que el 911 ya estará operando en la entidad a la brevedad”, finalizó.



Numeraria

911 sustituirá al 065 o 088