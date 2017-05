Educación, principal herramienta para combatir el rezago social: Adrián López

· Con la representación del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, el secretario de Gobierno encabezó la conmemoración del Día del Maestro y entregó estímulos a mil 787 profesores por 30, 40 y 50 años de servicio.



Morelia

Con la representación del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, encabezó la conmemoración del Día del Maestro, en donde reconoció la labor que realizan las y los docentes frente al aula y sostuvo que es a través de la educación la mejor manera para abatir el rezago social.



Ante maestras y maestros que recibieron los estímulos por 30, 40 y 50 años de servicio, el encargado de la política interna sostuvo que el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de mantener una relación cercana y respetuosa con los profesores, a fin de que sumando esfuerzos se pueda abatir el rezago social en beneficio de miles de niñas y niños de nuestra entidad.



López Solís expresó: ”desde que tenemos uso de razón quienes hemos pasado por las aulas, sabemos lo que cada año hay que dimensionar, valorar, por lo que simboliza y lo que representa ser maestro o ser maestra”.



“Quién en algún momento en la vida no hemos tenido ese deseo de ser maestro, quien no puede decir que es lo que es gracias al maestro. Hoy aquí estamos congregados con cerca de mil 800 maestros y maestras, que son motivo de un reconocimiento por sus años de servicio, por su entrega, por su labor generosa”, expuso.



Manifestó que hoy en esta fecha de reconocimiento del maestro y la maestra michoacana “también debemos reconocer a los casi 56 mil maestros que tenemos en Michoacán, dando lo mejor de sí, haciendo su mejor esfuerzo para que la vida de esos niños y niñas, de esos adolecentes, que tienen en sus manos sea próspera y con la mayor fortaleza en beneficio de la sociedad”.



Por último, sostuvo que “nuestro compromiso es seguir trabajando para consolidar una relación respetuosa, misma que nos permita sacar a delante a todos este compromiso con la educación”.



En su mensaje, el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís, recalcó que para poder continuar consolidando el sistema educativo de calidad se requiere contar con un ejército de maestras y maestros comprometidos con el desarrollo de la entidad.



Es de mencionar que en este 2017 se entregaron condecoraciones en forma de medallas de Oro y Plata acuñadas por la Casa de Moneda de México y estímulos a una profesora del Sistema Estatal, con la Condecoración “Presidente Lázaro Cárdenas” por 50 años de servicio, quien recibió una medalla de oro y un estímulo por 76 mil pesos; 381 maestros de los sistemas Federal, Estatal, Municipal y Particular, con la condecoración “Maestro Altamirano” por 40 años de servicio, quienes recibieron una medalla de oro y un estímulo por la misma cantidad.



Además, mil 134 Maestros del Sistema Federal recibieron la presea “Maestro Rafael Ramírez” por 30 años de servicio, medalla de plata y un estímulo por 46 mil pesos; y 271 maestros del Sistema Estatal obtuvieron la condecoración “Reformador Melchor Ocampo” por 30 años de servicio, quienes se hicieron acreedores a una medalla de plata y el estímulo por la misma cantidad.



En el desayuno desarrollado en el Estadio Universitario estuvieron presentes el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna; el delegado de la Secretaría de Educación Pública, Israel Barrios; el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el director del Telebachillerato, Juan Carlos Barragán; además de funcionarios municipales, estatales y federales.