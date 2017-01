Eduardo Curiel un impulsor del desarrollo de Zamora

-Panistas lamentan pérdida del ex alcalde, reconocieron su labor

Oscar De La Rosa, Zamora

A la edad de 55 años falleció Eduardo Curiel Del Río, ex presidente municipal de Zamora. Estuvo a cargo de la alcaldía durante la administración 2002 – 2004. Nació el 29 de septiembre en el año de 1961 en la ciudad de Zamora, Michoacán.

Estuvo casado con la Maestra María del Pilar Álvarez, quien también fungió en su momento como presidenta del sistema DIF Municipal. Curiel del Río fue Ingeniero civil de profesión, realizó sus estudios en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el año de 1978 para concluir el nivel superior en 1983.

Una de las obras de mayor trascendencia durante su administración municipal fue el inicio del Estadio Zamora que se ubica al pie de La Beatilla, cuyo proyecto recibió continuidad del actual gobierno municipal para dar cabida al futbol profesional en este municipio. Para dar atención a la población instauró el Miércoles Ciudadano a las afueras de la presidencia municipal, donde funcionarios de diferentes dependencias otorgaban su servicio a los zamoranos.

También impulsó la introducción del cableado subterráneo en la zona centro de Zamora que fue causa de mucha polémica, pero al mismo tiempo le cambió el rostro al corazón de la ciudad. Los vestigios de la obra pueden verse actualmente por los ciudadanos y la cantidad de visitantes que llegan a la ciudad a vacacionar.

Otra obra importante fue la construcción del actual Centro de Readaptación Social (CERESO) El Pochote así como las mejoras a la glorieta de 5 de Mayo y mejoras a la avenida Juárez de la calle Galeana a Labastida, cuyo estado actual es herencia de la administración presidida por Eduardo Curiel, sin contar otros servicios que siempre ofreció a los ciudadanos de las colonias apartadas.

“Para quienes no lo conocían, era un hombre dedicado a trabajar y servir a los ciudadanos, sin importar su condición económica o social. Era comprometido y hoy es una pérdida sensible para quienes convivimos con él y fuimos parte de su equipo de trabajo”, puntualizó Pedro Del Río, quien en su momento fungió como su secretario particular en el Ayuntamiento y miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN).

El ingeniero, panista de corazón, hizo su carrera política en las filas del partido blanquiazul, en cuyo comité municipal fue presidente y militante activo. Antes de llegar a ser presidente municipal fungió como director de obras públicas durante la administración de Julio Castellanos Ramírez entre 1996 y 1998.