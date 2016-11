Durante persecución policiaca jóvenes impactan su motocicleta

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Zamora, Mich.- 20 de noviembre de 2016.- Un joven resulto herido y otro más fue requerido, luego de que chocaran su motocicleta contra un auto particular, cuando protagonizaban una persecución policiaca por varias calles de esta ciudad de Zamora; debido al hermetismo de la Policía Municipal hasta el momento se desconoce el probable delito que se les imputa a los muchachos.

Al respecto se supo en el trabajo reporteril que cerca de las 15:10 horas en las inmediaciones de la colonia Valencia Segunda Sección, los oficiales de la Policía Michoacán Unidad Zamora, le marcaron el alto a dos jóvenes que viajaban en una moto, sin embargo estos hicieron caso omiso iniciándose una persecución.

Posteriormente en la esquina de las calles Córdoba y Oviedo, los muchachos chocaron contra un auto Volkswagen Pointer, color gris obscuro, con placas MKB-57-04 del Estado de México, resultando lesionado el conductor de la unidad de dos ruedas Alejandro A., P., quien fue trasladado a un nosocomio.

En tanto el copiloto Cristian Lee R., C., de 19 años de edad, fue requerido por los policías y trasladado aparentemente a barandilla. En el lugar de los hechos este medio de comunicación pregunto a los uniformados sobre lo sucedido a lo que se limitaron a responder que no podían brindar información alguna.

Por otro lado vecinos de la zona del incidente gritaban todo tipo de ofensas contra los municipales ya que consideraban que ellos eran los que ocasionaron la colisión; por lo que se espera que posteriormente las autoridades competentes continúen con las investigaciones y se esclarezca que es lo que realmente ocurrió.