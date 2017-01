Durante las últimas horas Policía de Zamora captura a 6 con droga

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Zamora, Mich.- 12 de enero de 2017.- En operativos realizados durante las últimas horas en esta demarcación de Zamora, personal de la Policía Michoacán aseguró en hechos distintos a seis sujetos en poder de varios envoltorios de droga, además aseguró un arma de fuego y cuatro motocicletas.

Trascendió que cerca de las 11:45 horas, los guardianes del orden se encontraban patrullando las calles Leonardo Castellanos y Madero, de la zona Centro cuando le marcaron el alto a un peatón para realizarle una revisión de rutina, encontrándole once envoltorios de “crystal”, con un peso de 14 gramos, siendo requerido Jaime Javier H., S., de 18 años de edad, vecino de la colonia La Loma de esta ciudad.

Posteriormente, en la esquina de las calles Sevilla y Santiago, de la colonia La Pradera, los patrulleros detuvieron a Luis Armando G., C., vecino del Infonavit Palo Alto, al quien se le aseguro un envoltorio de aproximadamente dos gramos de “crystal”, cabe señalar que este viajaba a bordo de una motocicleta Italika AT110, color rojo con negro sin placa, y sin reporte de robo.

Finalmente en las calles Ferrocarril y Cádiz en la colonia Valencia Segunda Sección, los oficiales le marcaron el alto a cuatro sujetos encontrándoles a cinco bolsas de plástico que contenían aproximadamente un kilo de marihuana, 19 envoltorios de “crystal” con un peso aproximado a los 17.9 gramos, así como un arma de fuego calibre 9 milímetros abastecida con dos cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Los requeridos son; José David M., G., de 28 años de edad, José Manuel L., C., alias “el manís” de 21 años de edad, vecinos de la colonia Ferrocarril, así como Francisco S., P., de 53 años de edad, vecino de la colonia Valencia Segunda Sección y Francisco C., P., de 21 años de edad, domiciliado en el Fraccionamiento El Campanario.

A ellos se les aseguraron dos motocicletas de la marca Veloci, color negro sin placas y otra de la marca Link, color negro con gris sin placa, las cuales al parecer tenían el número de serie esmerilado.

Todos los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia donde se iniciaron las carpetas de investigación.