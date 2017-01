Durante el 2016, INEA alfabetizó a más de 9 mil personas

-En Zamora el rezago educativo en las personas rebasa el 50 por ciento

Elena Rojas, Zamora

El Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) alfabetizó este año a más de 9 mil personas mayores de 15 años de los municipios de Zamora, Jacona, Chavinda, Ixtlán, Santiago Tangamandapio y Tingüindín, informó Miriam Guadalupe Gómez Ortiz, coordinadora de la zona 11 del INEA.

Detalló que el impacto fue positivo, gracias a una estrategia denominada Programa Especial de Certificación (PEC), a través del cual 2 mil 312 personas lograron obtener su certificado de primaria y 3 mil 743 de secundaria, principalmente adultos mayores.

No obstante, señaló que aunque este año se cumplió la meta de personas impactadas por la dependencia, fueron insuficientes, pues de acuerdo al último censo del INEGI, tan sólo en Zamora, que cuenta con una población total de 186 mil 102 personas, 129 mil 572 son mayores de 15 años, 10 mil 926 son analfabetas, “es decir, un 8.43 por ciento; 22 mil 693 sin primaria (17.51%); 32 mil 767 sin secundaria (25.29%) por lo que en rezago educativo hay 66 mil 686 personas (un 51.23% de la población en rezago mayor de 15 años).

Indicó que Zamora es de los tres municipios con mayor rezago educativo en la entidad, además de Morelia y Uruapan y se encuentran dentro de los 100 municipios más rezagados a nivel nacional, por lo que el próximo año intensificará acciones para abatir el rezago, “es una instrucción del gobierno federal redoblar esfuerzos a través del PEC”.

Comentó “el PEC reconoce los saberes que la gente obtiene a través del tiempo. Nos acercamos a la gente a través de las plazas comunitarias, en los círculos de estudio se hizo bastante promoción”.

Dijo que actualmente en los citados municipios el INEA cuenta con más de 500 círculos de estudio, es decir, lugares donde se concentran las personas para tomar clases, desde escuelas, casas ejidales, cocheras de hogares, etc., “por lo que hay voluntad por parte de la ciudadanía para facilitarles los espacios para que cada vez sean más las personas alfabetizadas”.

Agregó, “el objetivo del INEA es acercarnos a las personas que por algún motivo en su tiempo, no pudieron cursar en el sistema regular, por lo que nosotros llegamos a las zonas donde no hay escuelas o donde la gente tiene la necesidad e trabajar a temprana edad”.

Recordó que el INEA cuenta con tres plazas comunitarias: una en la antigua estación del ferrocarril, otra en el complejo del DIF de Jacona y una más en Tingüindín.

Comentó que la mayoría de las personas que impacto el INEA este año son mujeres. Por tanto dijo en este sector hay más interés por superarse, “la jefas de familia saben de lo importante que es abatir el rezago educativo y se ven obligadas a superarse para ayudar a sus pequeños hijos en las tareas escolares, además de que sean un ejemplo a seguir en sus hijos”.

Agregó que de igual forma este año tuvieron muy buena respuesta por parte de los jóvenes, “tal vez en su momento sus papás no pudieron facilitarles los estudios, pero ahora ellos ven al INEA como una buena oportunidad para superarse y poder aspiran a mejores trabajos”.

Finalmente recordó que los servicios del INEA son totalmente gratuitos. Las oficinas se encuentran en la calle Francisco J. Mujica 597 en Zamora.



Numeraria

51.23% de la población mayor de 15 años de Zamora está en rezago educativo