Drenes y canales al 60 por ciento de su capacidad

Sábado , 27 de agosto de 2016

-Acciones de limpieza en afluentes clave para evitar inundaciones en zona urbana

-Presa de Urepetiro se encuentra al 70 por ciento de su capacidad



Oscar De La Rosa, Zamora

Los drenes y canales que circundan la zona urbana no representan un peligro para la población. Actualmente se encuentran al 60 por ciento de su capacidad, debido al desfogue que ha tenido el vital líquido como parte de las acciones de desazolve que fueron hechas previamente por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ).

“Las medidas hechas en alrededor de 100 kilómetros de afluentes fueron clave para evitar inundaciones durante este temporal, principalmente en la zona baja del municipio, rumbo a Ario de Rayón. El agua ha sido aprovechada para diferentes actividades, de manera que el recurso natural lejos de ser un perjuicio, es un beneficio”, puntualizó Ramón Segura Maldonado, director de asuntos agropecuarios.

Comentó que el monitoreo es constante en conjunto con el SAPAZ y personal de los cuerpos de auxilio para que en el momento en que sea detectado algún riesgo, puedan actuar de manera oportuna para que no haya personas damnificadas.

“Al mismo tiempo hacemos la vigilancia respectiva en la Presa de Urepetiro. Actualmente se encuentra al 70 por ciento de su capacidad y no representa ningún riesgo el gasto que realiza para que el nivel de los drenes y canales se eleve y haya peligro para los zamoranos”, aseguró.

Indicó que también existe una coordinación estrecha con los módulos de riego para que se haga una buena administración de las compuertas que están ubicadas sobre los afluentes. El objetivo es que la salida de agua sea regulada y que no se retenga en algún punto para que el líquido fluya de manera continua para los productores agrícolas.

“Las lluvias que han caído nos permiten evitar que haya una sequía para los productores agrícolas de temporal. Utilizan el recurso natural para hacer el riego de sus cultivos, principalmente de grano; por ello es importante que continúe la apuesta para buscar opciones que nos permitan sanear el Río Duero”, finalizó.



100 kilómetros de drenes y canales fueron limpiados