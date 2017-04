Distribuirán 100 estufas ecológicas entre familias de escasos recursos

-Regidores Marco Arizaga y Teresa Mora hicieron gestión para obtención de material

-La intención es evitar que personas salgan perjudicadas por cocinar sin filtro de humo

-No tendrán costo con el objetivo de auxiliar su economía



Redacción, Zamora

Un total de 100 estufas ecológicas serán distribuidas entre familias de escasos recursos. Los artefactos llegarán a personas que están asentadas en la zona de la periferia de la ciudad con el propósito de que puedan cocinar sus alimentos sin que represente un riesgo importante para su salud.

Los regidores Marcos Arizaga y Teresa Mora, de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, respectivamente, fueron los encargados de hacer la gestión respectiva para la obtención del material, ante la fundación Yolanda Castillo, que fue la encargada de entregar las estufas ecológicas.

“Serán repartidas entre las familias que realmente tengan la necesidad de recibirlas y cuyo estado económico constataremos a través de un estudio respectivo porque el objetivo es que podamos hacer una distribución que auxilie a quienes viven en condiciones deplorables”, puntualizó el regidor Marcos Arizaga.

Comentó que también estará abierta la posibilidad para que las personas puedan acercarse a las oficinas de las regidurías de Turismo y Atención al Migrante, donde recibirán la información respectiva para que sean acreedores a recibir un equipo de ese tipo.

Teresa Mora Covarrubias, regidora del PT, aseguró que continuarán con ese tipo de gestiones para llevar a cabo una mejora en la calidad de vida de las personas, ya que el objetivo es que residan en condiciones dignas.

“Otorgar un apoyo de este tipo no resuelve en su totalidad el problema de pobreza extrema que viven las familias asentadas en la periferia de la ciudad; sin embargo, si es una herramienta para que no tengan daños en su estado de salud por cocinar sin un filtro para el bióxido de carbono”, dijo.

Finalmente, Marcos Arizaga, mencionó que continuarán con el toque de puertas en diferentes fundaciones y otras dependencias para que continúe la llegada de materiales que permitan solventar una necesidad que tienen las personas, principalmente aquellas que no tienen recursos para tener ese tipo de material.



Numeraria

2 regidores hicieron la gestión de estufas

3 mil 500 pesos es el costo individual de los aparatos