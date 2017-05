Disminuyó hasta 50 por ciento cultivo de sorgo en Zamora

-Hay desánimo en productores por impacto de plaga del pulgón amarillo

-Apenas son 400 hectáreas cultivadas en el municipio

-Presencia del insecto depende de las condiciones de temperatura y humedad

Oscar De La Rosa, Zamora

Hasta 50 por ciento disminuyó el cultivo de sorgo en Zamora derivado de un desánimo y temor generalizado en los agricultores del impacto de la plaga del pulgón amarillo que durante el año pasado causó daños importantes a la producción de ese tipo de grano.

Apenas son 400 las hectáreas cultivadas en el municipio para este temporal; con dificultades llegará a las 500 para próximos ciclos, debido a la falta de interés de los agricultores en invertir en sorgo y arriesgar sus recursos económicos, informó Ramón Segura Maldonado, director de desarrollo rural.

Consideró que la mejor manera de atacar el pulgón amarillo en las tierras del municipio es a través del adelanto de los ciclos productivos y no con los agroquímicos ya que los pesticidas a la larga generan daños en la salud de las personas y también representan un costo económico importante para los productores.

“Los riesgos son las variables que se han presentado en las condiciones climatológicas porque de temperatura y humedad depende la generación de plagas en los cultivos. Debemos ser cuidadosos en esa parte para evitar que se generen daños importantes en la producción local”, mencionó.

Mencionó que el municipio carece de ese tipo de producto para distintos fines; sin embargo, aclaró que la localidad no es demandante importante del grano, por lo que no representa ningún problema para la cadena alimenticia de los habitantes de esta localidad, el hecho de que la producción sea mínima.

Indicó que las tierras de sorgo que fueron disminuidas se sustituyeron por otro tipo de cultivos como maíz amarillo y berries como fresa, zarzamora, entre otros que son de consumo primario en esta región y dejan mayores ganancias a los productores locales.

Finalmente agregó que por fortuna el sorgo no se utiliza como consumo primario en esta región, por lo que no habrá una desestabilización importante en materia agrícola como consecuencia de la falta de cultivo del grano.

Numeraria

-800 hectáreas de sorgo se sembraban el año pasado