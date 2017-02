Disminuyó capacidad operativa de tortillerías por crisis económica

-La mayoría de establecimientos sólo opera una máquina para elaborar producto

-Ofertan de 150 a 200 kilos diarios, lo ideal serían 300 kilos

-Aseguran que demanda se encuentra cubierta con negocios en funciones



Oscar De La Rosa, Zamora

La capacidad operativa de las tortillerías disminuyó hasta 50 por ciento, derivado de la crisis económica generada por los aumentos a productos de la canasta básica, insumos y servicios básicos que representan un egreso mensual de hasta 30 mil pesos mensuales que son invertidos en el pago de la renta del local, energía eléctrica, agua potable, grano, combustible y nómina, aun cuando los establecimientos ya cobran el kilo del producto a 17 pesos cuando antes estaba a 15.

“El aumento que hicimos de 2 pesos en el kilo de tortillas no genera todavía los resultados esperados por nosotros para que tengamos una recuperación económica efectiva. Las personas optan por otro tipo de alternativas para acompañar los platillos que elaboran en sus hogares y al no haber ingresos debemos optar por disminuir nuestra capacidad operativa”, puntualizó Miguel López García, miembro de la unión de industriales de la masa y la tortilla.

Indicó que actualmente ofertan diariamente un promedio de 150 a 200 kilos de tortillas de manera diaria, lo que apenas generan las ganancias suficientes para que puedan mantener abierto el negocio y paguen la nómina máxima de 2 personas con una máquina en funciones.

“El problema para nosotros se genera de manera importante cuando se descompone la máquina productora de tortillas, ya que no sólo es dejar a centenas de familias sin el producto, sino también es una pérdida de ingresos importante para nosotros porque además de no poner en funciones nuestros negocios, nos enfrentamos a los gastos de compra de refacciones y el gasto de la reparación”, dijo.

Comentó que es una de las razones por las que se ha detenido la apertura de nuevas tortillerías en el municipio. Hay un promedio de 250 establecimientos que operan en el municipio, los cuales han considerado que son suficientes para cubrir la demanda de la población, pese a la generación de nuevos desarrollos urbanos.

“Abrir más tortillerías ocasionaría una reducción en la cantidad de clientes que tenemos en cada negocio. Se trata de que podamos mantener la cantidad de personas que atendemos para que los establecimientos sean rentables”, dijo.

Consideró finalmente que el sector podría buscar opciones de financiamiento para recapitalizarse y hacer frente a la crisis económica porque ha sido un inicio de año complicado para los tortilleros. El objetivo es que no haya ningún cierre de negocios durante los próximos meses.



Numeraria

17 pesos cuesta el kilo de tortillas actualmente