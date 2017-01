Discurso no coincide con forma de gobernar de políticos

-Puntualizó Obispo en mensaje de año nuevo a católicos

Oscar De La Rosa, Zamora

“El discurso ofrecido por políticos no coincide con su manera de gobernar. No hemos visto que muchos cumplan cabalmente con su misión y es un síntoma que se manifiesta a través de la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus gobernantes; privan de una verdadera libertad a los habitantes a partir de las medidas de corrupción que siempre adoptan”, puntualizó Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora, en el marco de una rueda de prensa efectuada para dar su mensaje de año nuevo a la comunidad de católicos.

Aseguró que el 90 por ciento de los casi 200 mil habitantes que tiene el municipio actualmente es católico, con base en estudios recientes que se desprenden de una serie de encuestas realizadas en el censo de población efectuado por el INEGI.

“La iglesia católica siempre reprobará las manifestaciones violentas; no es una forma de protestar contra el alza de combustible. No hay que quedarse callados ante situaciones que lastiman el sentir de la población de católicos, pero hay que buscar los medios conducentes para externar el enfado con ese tipo de acciones”, subrayó.

Comentó que finalmente la historia o rumbo de este país será cambiado en el momento que los ciudadanos se decidan con la creencia en el ser humano, más que en las instituciones políticas, por lo que consideró que es importante hacer un análisis importante en los próximos comicios electorales que serán celebrados durante 2018.

“Debemos tomar conciencia sobre quien vamos a elegir como colaboradores. Los electores tendrán que ser más responsables sobre sus actos y propiciar las acciones que sean necesarias para que mejore la situación con relación a este país”, subrayó.

Indicó que es momento de tener una esperanza activa que se manifieste desde el seno de los hogares de las familias en donde sus integrantes también están comprometidos a atender todo aquello que hace falta para que residan en condiciones dignas.

Finalmente hizo la presentación del sacerdote Rafael Morales Navarro como nuevo delegado de pastoral de la comunicación de la Diócesis de Zamora, por lo que mantendrán un contacto estrecho con los feligreses a partir del trabajo que realicen desde esa área operativa.

“Los cambios obedecen a un proceso de restructuración para mejorar el trabajo que realizamos desde la Diócesis de Zamora. Vamos a hacer uso de los elementos necesarios para mantener un trabajo estrecho con la comunidad de católicos”, finalizó.



170 mil habitantes del municipio son católicos según Diócesis de Zamora