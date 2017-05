Dirigencia de la CNOP pide a diputados cuidar aplicación de recursos

-Para no regresarlos a la federación por no usarlos

-Eduardo Herrera es el nuevo secretario municipal en Jacona de la CNOP



Elena Rojas, Jacona

Ante la precaria condición que enfrenta el estado de Michoacán es necesario que los sectores sociales y organizaciones exijan a sus diputados cuidar la aplicación de recursos federales, para que, por ejemplo, el dinero presupuestado y etiquetado no se tenga que regresar porque no es utilizado, señaló Luis Manuel Rodríguez García, secretario de organización de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

Dijo, “no se vale que veamos pasar los recursos que los diputados federales pelean y etiquetan para el estado de Michoacán y de pronto se vuelven a regresar para la federación porque no fueron aplicados, como si no tuviéramos necesidad”.

Añadió, “y lo peor es que cuando a un estado se le reduce lo que ya se le presupuestó, al año siguiente le dan menos. Cómo es posible que nuestros diputados estén allá peleándose y jaloneándose para que vengan recurso para que se apliquen en diversos programas y no sean aprovechados”.

Agregó que actualmente los programas del gobierno federal están prácticamente destinados a mujeres, “vamos a organizarnos bien con este sector. Tenemos el movimiento nacional de mujeres cnopistas. Ahí donde tenemos que integrar a muchas mujeres que tengan visión, que sean emprendedoras y tengan ganas de trabajar por su gente”.

Aseveró que uno de los principales retos de la CNOP, brazo del PRI, es recuperar la credibilidad de la gente, “el PRI y el resto de partidos políticos la han perdido, la sociedad ya no cree porque han incumplido con sus postulados. No le han ofrecido mucho a la gente y de todos modos no le han respondido”.

Comentó que los sectores sociales deben organizarse para que se les puedan dar seguimiento a sus proyectos y puedan lograr recursos para su beneficio.

Así lo expresó al encabezar la asamblea en la que el diputado federal suplente por el V distrito de Jiquilpan, Eduardo Herrera Calixto, tomó protesta como secretario municipal de Jacona de la CNOP, quien se había desempeñado como delegado municipal de este organismo.

Herrera Calixto expresó, “estaré al pendiente que los recursos que gestionan los diputados lleguen a los diversos sectores: taxistas, profesionistas, emprendedores, jóvenes, etc. La CNOP está abierta a la ciudadanía en general, no necesitan ser miembros del PRI para obtener estos beneficios”.

“En Jacona hay muchas zonas de alta marginación. Es necesario que el municipio recobre la fuerza que anteriormente tenía, sobre y todo en el tema agrícola. Los jóvenes emprendedores también requieren impulso para que que haya un progreso más visible en el municipio”, destacó.

Añadió, “tenemos una gran líder estatal, la diputada local Xochitl Gabriela Ruiz y Alfredo Anaya Orozco, diputado federal. Queremos hacer un buen trabajo, que Jacona tenga progreso y mayor acceso a los recursos “, finalizó.



Numeraria

300 afiliados a la CNOP en Jacona

22 mil afiliados o más a nivel estatal