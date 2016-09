Director SP retenido por normalistas está bien, niegan linchamientos

Miércoles , 28 de septiembre de 2016

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Meseta Purépecha, Mich.- Miércoles 28 de septiembre de 2016.- El director de la Policía de Chilchota, Alfredo Lucio Ríos Chávez, quien además es Teniente Coronel del Ejército Mexicano, fue retenido por presuntos estudiantes normalistas la tarde del martes anterior, durante un enfrentamiento que éstos tuvieron contra los agentes antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Carapan, situación que dejó 40 jóvenes detenidos.

Ahora, en un audio de aproximadamente 30 segundos, grabado aparentemente por los compañeros de los 49 muchachos arrestados, el cual fue difundido a través de las redes sociales, se puede escuchar la voz de Alfredo Lucio.

El funcionario expresa lo siguiente: “Me están golpeado, me están golpeando y ahorcando, me están linchando, solicito que por favor suelten a los muchachos y los traigan para acá a Carapan, me van a quemar vivo dicen, aquí en Carapan, ya me tienen aquí hincado en la plaza y tienen la gasolina lista. Auxilio por favor, auxilio, me están golpeando”.

Durante gran parte de la grabación se oye que una voz joven le dice al Teniente Coronel lo que debe de hablar y casi al final del material le ordena: ¡Pida ayuda! Es cuando el mando policiaco pronuncia: “… Auxilio por favor, auxilio, me están golpeando”.

Ya se actúa para resolver el tema: Contactos oficiales

El audio llegó a los oídos del Gobierno del Estado y fuentes allegadas al mismo conversaron con esta agencia de noticias. Afirmaron que el director de la Policía de Chilchota fue obligado a grabar el material y añadieron que se tiene información de que él está bien, es decir, no ha sido golpeado ni nada por el estilo.

Asimismo, los contactos subrayaron que los representantes de la Secretaría de Gobierno ya dialogan con los inconformes a fin de hallar una solución y liberar al jefe policiaco. Se supo que el grupo que tiene retenido a Ríos Chávez exige la liberación de los 49 normalistas capturados durante el operativo del martes pasado, justamente en el crucero Carapan-Purépero, donde se desactivó un bloqueo hecho por los jóvenes, hubo dos vehículos quemados y un policía herido por un petardo.

Al final de estos acontecimientos violentos los presuntos integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) incendiaron tres automotores más, entre ellos un tráiler (en Carapan) y dos unidades comerciales (en Paracho). Por su parte, la SSP anunció que durante la movilización de su personal en esta región fueron recuperados ocho vehículos que estaban en poder de los muchachos.

Padres de familia y amigos de los chicos detenidos están a las afueras de la PGJ

En tanto, los padres y los amigos de los estudiantes normalistas detenidos permanecen a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, las cuales son resguardadas por los granaderos. Están a la espera de información sobre la situación legal de sus familiares y exigen la liberación de los mismos, afirman que sufrieron represión del Gobierno y aseveraron que tienen al menos dos lesionados por bala, en respuesta la SSP puntualizó que en las movilizaciones no se usaron armas de fuego sino gases lacrimógenos y el equipo habitual del agente antimotín: Cascos, rodilleras, coderas y escudos.