  Diputados panistas propondrán disminuir 50 por ciento impuestos a gasolina

-Quedaría en 13 pesos por litro costo del combustible con iniciativa blanquiazul

-Piden a Gobierno Federal que se ajuste el cinturón para hacer frente a crisis económica

-También llaman a un frente para defensa de migrantes por política norteamericana



Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

Los diputados federales de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentarán una propuesta para que disminuya hasta 50 por ciento la cantidad de impuestos a la gasolina, como el IVA e IEPS, que ocasionaron que el precio del combustible alcanzara los 16 pesos por litro.

El costo del combustible quedará en 13 pesos al público, de llegarse a aprobar en el pleno del Congreso de la Unión su propuesta para abaratar el costo del energético, lo cual permitirá aminorar la carga económica de las familias mexicanas que recientemente fueron afectadas por el alza en el precio de la gasolina.

“La gente está molesta con el Gobierno Federal por el gasolinazo, porque tuvo un gran impacto en los bolsillos de las personas. La situación no va a estabilizarse hasta que México no se dedique a producir nuevamente en cantidad y calidad su propio combustible, pero falta tiempo para que se cumpla con ese objetivo”, puntualizó Marko Antonio Cortés Mendoza, diputado federal y coordinador de la bancada del PAN.

Comentó que si se logra disminuir a la mitad la cantidad de impuestos para la gasolina, estarán en posibilidades de dar un respiro a la economía de las personas y por lo tanto habrá mayor estabilidad para que puedan realizar su gasto mensual en lo que respecta a consumo de productos de la canasta básica.

Aseguró que por lo pronto se unirán a la propuesta nacional para que el gasolinazo anunciado para el próximo 4 de febrero no sea aplicado por el Gobierno Federal, tras considerar que de aplicarse la medida se generaría un descontento general importante entre la población que aun resiente los efectos de la primera alza de combustible.

“Al contrario hicimos un llamado al Gobierno Federal para que se ajuste el cinturón y hagamos frente a la crisis económica. Consideramos que debe disminuir los gastos en comunicación social, giras de trabajo y en la organización burocrática con que cuenta en su estructura de trabajo”, opinó.

Dijo que también han hecho una convocatoria nacional para hacer un frente para la defensa de los migrantes que permita proteger sus derechos ante las medidas migratorias emitidas por el gobierno de los Estados Unidos, ya que una eventual deportación de 3 millones de michoacanos haría daño a las condiciones de vida de los mexicanos.

“Preocupan los posicionamientos de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, con relación a impuestos en los productos agrícolas, a las remesas de los migrantes mexicanos y la construcción de un muro; sin embargo, debemos hacer frente a las advertencias para no estar en condiciones vulnerables”, finalizó.



Numeraria

500 diputados tiene el Congreso de la Unión

2 pesos de IVA tiene la gasolina

4 pesos de IEPS tiene el combustible