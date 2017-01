Diputados federales no convencen con su explicación del gasolinazo

-Empresarios, industriales y profesionistas molestos con las declaraciones y posición adoptada por legisladores, en especial priístas

-Antonio Soto, Secretario de Desarrollo Económico, no acudió a invitación de empresarios, ni mandó representante.

Elena Rojas, Jacona

Como desafortunadas e incompletas consideraron que fueron las declaraciones de Rosa Alicia Álvarez Piñones y Alfredo Anaya, diputados federales de extracción priísta con área de influencia en Zamora y Jacona, respecto al tema que impacta en los bolsillos de los mexicanos como lo es el gasolinazo al incrementar los precios del combustible, coincidieron empresarios, industriales y profesionistas reunidos el sábado pasado en la Quinta La Tortoliera.

Y es que lamentaron que los legisladores se escuden en que no tuvieron nada que ver con la aprobación de la reforma energética, sin embargo, sí votaron por la ley de ingresos de la federación, misma que fue aprobada en octubre del 2016 donde venía estipulado el aumento a la gasolina.

En reunión celebrada a un costado del Lago Orandino de este municipio, convocada por el Consejo Coordinador Empresarial Región Zamora (CCERZA), a través de su presidente Jesús Fernández Arias, buscaban los asistentes convocar a Antonio Soto Sánchez, secretario de desarrollo económico, para exponerle cómo les impactaba las nuevas medidas económicas y mostrar las necesidades prioritarias de los sectores señalados a efecto de buscar soluciones para que Zamora recupere su potencial económico como en los años 70’s del siglo pasado.

Sin embargo, Soto Sánchez dejó plantados a los representantes de los diversos organismos empresariales y ni siquiera mandó un representante, cuando fue invitado con antelación, con lo que dejó ver su falta de interés para impulsar la economía de esta región.

En la citada reunión se dieron cita Jorge García Tortorielo, empresario; Rafael Flores Bustamante, presidente de Canaco; Martin Samaguey, presidente de la asociación Somos más por Zamora; José Luis Reyna, del consejo estatal de la fresa; Jesús Padilla Garibay, empresario; José Francisco Arias Leñero, industrial; Andrés Sámano Martínez, empresario; Fernando Maciel Gómez, trasportista; José García Velázquez de la CONCANACO Servytur, Jesús Fernández Arias, presidente de CCERZA, entre muchos otros.

Al retomar el tema del gasolinazo, coincidieron los presentes que es importante que los diputados comparezcan y den cuentas a la población sobre esta mala decisión que no solamente afecta a los que tienen vehículo, sino también golpea a los que menos tienen pues con este aumento a la gasolina se desencadena el incremento en el precio de todos los productos de la canasta básica, así como de servicios como la luz, el gas, trasporte, etc.

Indicaron que esta situación ya está convulsionando al país, por lo que externaron como una solución, de tantas que, dijeron, existen, que los políticos de los 3 niveles de gobierno se reduzcan su salario, “no es posible que una familia viva con 80 pesos de salario diario, mientras que los funcionarios derrochan el dinero, aun sabiendo que en el país azota una pobreza extrema. Los salarios de los políticos están mermando al estado mexicano”.

Puntualizaron que se trata de un enojo generalizado de la población ante la falta de respuestas de un gobierno que no ha sabido conducir al país, sino que por el contrario, hay exceso de corrupción, miseria y altos bonos económicos que enriquecen a quienes nos representan, lo que llena de frustración a los mexicanos, “el gobierno se ha viciado, ha perdido sus valores éticos y morales”, señaló.

Indicaron que los diputados deberían ser nuestra voz ante el congreso de la unión, “sin embargo quienes nos representan, como Rosa Alicia Álvarez, no tienen una postura clara y firme y más bien siguen intereses de su partido. Es así que 294 legisladores, principalmente del PRI y Partido Verde, votaron a favor de la Ley de Ingresos. Por lo que llamaron a la población a salir a las calles a manifestarse sin violencia, al pagar malas decisiones de los diputados por no leer iniciativas de la ley de ingresos. Si por lo menos se viera reflejado en acciones y obras, pero no hay resultados”.

Coincidieron que lo largo de su historia Pemex ha sido saqueado, por lo que se ha debilitado, “hoy la principal industria petrolera del país, que aportó más de un tercio al gasto público, se ha convertido en un cascajo”.

Lamentaron que desde 1970 ningún gobierno ha invertido en modernizar las refinerías, por lo que en México se sigue procesando petróleo de una forma ineficiente, pues no se puede dar valor agregado a la gasolina, “los chinos son expertos en convertirla en diversos elementos por eso nos la compran al precio que ellos quieren”.

Finalmente indicaron que la sociedad debe hacer uso de su arma más poderosa a través del voto, eligiendo a representantes que quieran a su patria y no permitir que una banda de pillos se aproveche del patrimonio de los mexicanos. Por ello están de acuerdo que es necesario que todos alcemos la voz ante este tipo de medidas como lo es el gasolinazo.



Numeraria

12.50 el dólar al inicio de la administración de EPN

22 pesos el dólar en promedio actualmente