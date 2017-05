Diputada propone instalar base de salvamento al poniente de la ciudad

-Mejoraría respuesta de emergencia

-Donó legisladora una ambulancia a esta corporación

Elena Rojas, Zamora

Ante el crecimiento poblacional acelerado hacia el poniente de la ciudad y la falta de vialidades, ocasiona que los llamados de emergencia no sean tan eficientes, por lo que también es necesario poner una base de rescate y salvamento en esa zona de la ciudad, consideró Noemí Ramírez Bravo, diputada local por el VI distrito.

La legisladora exhortó a las autoridades municipales a comprometerse a generar vialidades hacia esa zona, donde constantemente se tienen llamados de emergencia, “es una zona que creció notoria y rápidamente en población, pero desafortunadamente la única vía de acceso es la avenida Juárez.

“A partir de la avenida Labastida, que es donde termina la colonia del Valle, se genera un cuello de botella donde desafortunadamente seguimos creciendo hacia ambos lados, donde nos impide tener un acceso rápido, lo que ha ocasionado que los llamados de auxilio no sean tan eficientes, pero no por la falta de capacidad que tenga rescate y salvamento, sino por la falta de vialidades hacia la zona”, destacó.

Reiteró que es necesario crear instalaciones, una base de salvamento y rescate, en la zona poniente, “me comprometo a gestionar recursos para cristalizarla. Con esta se podrá dar atención y salvar la vida de más personas de manera eficiente; para que sea una realidad también necesitamos el apoyo de las autoridades municipales”.

Reconoció el esfuerzo de esta corporación para atender los llamados de la ciudadanía, “quizá el gobierno no ha tenido una a la par que pueda dar esa función, pero gracias a los voluntarios de rescate se ha logrado consolidar una institución noble, seria, de trabajo y comprometida que ha tenido un importante crecimiento”.

Así lo expresó al entregar en donación una ambulancia R30-49 modelo 2011 que tiene un costo aproximado de inversión de 600 mil pesos. Esta unidad fortalecerá el parque vehicular de la institución y el proyecto de la zona poniente, porque permitirá tener unidades disponibles para la base central y la base poniente. Suman ya 12 unidades tanto pick ups, de trasporte de personal, camiones de bombero y ambulancias.

En el marco del evento, conocida cadena comercial hizo entrega de un donativo de poco más de 90 mil pesos, producto de un redondeo. El recurso no será destinado al gasto corriente de mantenimiento, sino más bien servirá para la adquisición de equipo y herramientas.

Finalmente Efrén Contreras Gaytan, presidente del consejo de administración del H. Cuerpo de Bomberos, Rescate y Salvamento de Michoacán, agradeció estas aportaciones, “para poder tener la infraestructura necesaria y atender la demanda de servicios de emergencia de nuestra región, afortunadamente hemos contado con el apoyo de grandes aportadores o benefactores, como la diputada Ramírez Bravo”.



Numeraria

350 servicios de emergencia mensuales atiende Rescate y Salvamento

58 voluntarios en Rescate y Salvamento