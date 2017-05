Diputada acompañó a vecinos de La Huanúmera a poner queja en Derechos Humanos

-Varias familias fueron objeto de abuso de autoridad de fuerzas de seguridad

-Hay evidencias del actuar excesivo de los elementos de corporaciones

-Derechos humanos se compromete a dar resultados en tiempo breve, pide calma y no violencia

Oscar De La Rosa, Zamora

Los habitantes de La Huanúmera recibieron el respaldo de la diputada local del distrito VI de Zamora, Noemí Ramírez Bravo, para poner su queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), tras constatarse que fueron objeto de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad que hicieron el operativo en el predio respectivo.

Fueron presentadas evidencias como testimonios y videos en los que se aprecia el abuso de autoridad realizado por los elementos de seguridad. En algunos casos no dejaron sacar sus vienen muebles a las familias; en otros, los elementos de seguridad consumieron los productos que tenían algunos en las “tienditas” de abarrotes y también se mofaron de la situación de los habitantes a través de leyendas que dejaron plasmadas en algunas viviendas.

“Las pruebas son la base importante para que podamos iniciar el proceso de investigación y cumplamos con la parte que nos corresponde como organismo de derechos humanos. Esperamos dar resultados a la brevedad; por el momento pedimos calma y no violencia a las personas para que no se distorsione el proceso respectivo de su queja”, puntualizó Víctor Villanueva Hernández, visitador regional de derechos humanos, en el marco de una reunión que sostuvo con habitantes de La Huanúmera y la diputada Noemí Ramírez.

Comentó que el proceso de investigación será realizado de manera imparcial y pidió a los habitantes de La Huanúmera un voto de confianza, ya que la resolución no se da de un día para otro, porque deben hacer una revisión exhaustiva de la situación para generar una aplicación de justicia correcta.

Por su parte Noemí Ramírez subrayó que no está en contra de la legalidad, si el caso de La Huanuúmera, obedece a una orden de desalojo plenamente justificada; lo que consideró que no es correcto es la forma en que los elementos de seguridad hicieron las acciones porque finalmente son seres humanos que requieren de una justicia real.

Comentó que ofrecerá el auxilio jurídico necesario para que se pueda llevar a cabo un proceso en el que se preserve el diálogo entre las partes involucradas y se llegue a acuerdos importantes al respecto, sin que exista violencia de por medio.

Concluyó al decir que mantendrá el apoyo a las familias que fueron desamparadas tras el proceso de desalojo, hasta que se resuelva la situación y se determine cuál será el futuro de las personas que se asentaron en La Huanúmera.

Numeraria

-150 familias fueron afectadas por abusos policiacos