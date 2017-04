Dio inicio la campaña de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2017

Comunicado, Tangancícuaro

El pasado jueves 30 de marzo en el predio “Agua Escondida” de la comunidad indígena de Patamban en este municipio, se reunieron alcaldes de distintos municipios y profesionales en materia ambiental para dar comienzo a la Campaña de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2017, la cual buscará crear conciencia entre la población sobre el cuidado del medio ambiente.

En dicha reunión estuvieron presentes el Ing. Osvaldo Fernández Orozco, Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal en Michoacán; M. en C. Humberto Gabriel Reyes Gómez, Director Regional Occidente y Pacífico Centro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Mtro. Roberto Pérez Medrano, Director General de la Comisión Forestal del Estado; Ing. Ricardo Luna García, Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, del Gobierno del Estado y Pedro Campos Mandujano Vázquez, Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil).

Así también asistieron Enrique Ramírez Reyes, Presidente Municipal de Tingüindin; Profesor Hugo Alejos Contreras, Comisariado de Bienes Comunales de Patamban y en representación del Presidente Municipal de Tangancícuaro, Mtro. Arturo Hernández Vázquez, asistió el síndico, Lic. Roberto García Escobar.

En su intervención Fernández Orozco manifestó: “El trabajo que hoy realizamos es un trabajo en conjunto. Seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Las condiciones económicas no son las que quisiéramos. A pesar de la reducción presupuestaria que tenemos en la CONAFOR, estamos dando seguimiento a sus solicitudes, y seguiremos trabajando puntualmente para recibir más apoyo federal para así, tener un mejor Michoacán”.

“En nuestro municipio la existencia de las brigadas ha arrojado excelentes resultados, en el 2016 tuvimos 9 incendios, los cuales cubrieron 170 hectáreas, pero la pronta y eficaz intervención de nuestros héroes anónimos, los brigadistas, hizo que el daño en bosque fuera menor, de esa cantidad de hectáreas solo fueron 12 de árboles pequeños, es decir, no perdimos árboles adultos, el resto solo fueron pastizales”, dijo García Escobar. También aprovechó la oportunidad para agradecer a los habitantes de Patamban, brigadistas, comuneros y población en general por mantenerse pendientes y al cuidado de los bosques.

En el evento, brigadistas recibieron material de trabajo, lo cual les permitirá seguir realizando su loable labor.

Por su parte el Presidente Municipal de Tangancícuaro, Mtro. Arturo Hernández Vázquez, derivado de la preocupación y sensibilidad por conservar nuestros bosques, en evento aparte, firmó por segundo año consecutivo un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para la creación de las brigadas rurales combatientes de incendios. Hoy en día el municipio que encabeza, cuenta con 3 brigadas colocadas en puntos estratégicos que permiten responder de manera casi inmediata a los incidentes que pudieran presentarse.

Cabe mencionar que Hernández Vázquez ha sido el primero y único alcalde en el Estado de Michoacán que ha integrado con la CONOAFOR un esquema local de Pago por Servicios Ambientales para la protección de 500 hectáreas de bosque, esto en el Cerro Grande de Patamban. A través de este mismo programa, logró rescatar un recurso para la comunidad de Etúcuaro.

Es importante señalar que este año 2017 en coordinación con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, Tangancícuaro tendrá una inversión de 1 millón 700 mil pesos para el cuidado y conservación de bosques, todo ello a través de los diferentes niveles de gobierno y distintos programas.

Gracias a estas acciones el gobierno de Tangancícuaro demuestra con hechos que es un gobierno responsable en materia ambiental y de sustentabilidad. (t)