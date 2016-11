Dio inicio el Torneo de Copa de Futbol 7 Empresarial

Francisco Hernández, Zamora

Se llevó a cabo la jornada uno del Torneo de Copa, donde llegó con ritmo Vergel FC le pegó a The Scorpions FC 8 a 1, Deportivo Vázquez mantuvo la contundencia y vence al equipo de Progreso FC. 17 – 3, Vodka Jr con su estratega Chava Álvarez Oseguera, cae 4 a 2 ante una Rec. Barrera que viene por todas las canicas este Torneo, Portugal en un duelo muy cerrado comienza con el pie derecho y saca un empate 2 a 2 ante Klosters pero el punto extra se los lleva Klosters.

Los Galvancitos le ganan al equipo de los Real Pomada la generación de los Velázquez, 5 a 3, se espera mucho de este equipo en el Torneo, Halcones del Duero cayó por marcador de 3 a 11 ante Iglú sporting que dio la sorpresa con este marcador a favor de ellos, otro de los equipos que se espera lleguen a la final Grillers FC vs Venaditos FC de Roger Jr, descalabran a los venaditos 5 a 2, Mobil 1 Lub Express vs Dentadel, duro equipo le toco a Mobil pero al final logro imponerse 4 a 1, FC Hermanos cae 5 a 2 ante el Real Zamesta.

No hay que perder de vista a los FC Hermanos que va a dar de que hablar, el regreso de M.G. ahora con el nombre de Canabis, le pega a Espar Ingeniería 4 a 3, Pinturas PPG, saca sus primeros tres puntos ante un Automas que tendrá que ponerse las pilas el siguiente partido, y Junior´s Bazaar de Alex Murillo pierde por marcador de 2 a 3 ante los Cachorros del Prof Arturo, Daza le pega a los de Ponchin 5 a 2 , y la Roma empata ante la Pescadería Hidalgo 3 a 3 y el punto extra también se lo lleva.