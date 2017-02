Dialogan Gobernador y Cienfuegos sobre Ley de Seguridad Interior

Ciudad de México

El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, en compañía de sus homólogos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo este martes una reunión con el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, a fin de analizar y dialogar en torno a la propuesta de Ley de Seguridad Interior.



En compañía también de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Alejandra Barrales, el mandatario estatal manifestó que debe existir una ley y un marco jurídico sólido que garantice el respeto a los derechos humanos.



“La seguridad nacional es una tarea inconclusa y por lo tanto demanda una acción permanente de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la paz y la seguridad”, sostuvo Aureoles Conejo.



Como lo ha manifestado en otros foros, Silvano Aureoles aseguró que sin el actuar de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército Mexicano, no sería posible avanzar en el tema de la seguridad como se ha hecho en el caso de Michoacán y otras entidades.



Señaló que, no obstante, al aprobarse esta ley las Fuerzas Armadas continuarán, en un marco de legalidad, actuando con pleno respeto al Estado de Derecho y la Gobernabilidad Democrática.



Opinó que este marco jurídico no busca militarizar la seguridad en el país, sino brindar una atención oportuna en situaciones en las que se ponga en riesgo el Estado de Derecho y a las instituciones, dejando clara la correspondiente obligación en la materia de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales.



En este encuentro, los mandatarios estatales y la dirigente del PRD coincidieron en que el objetivo final de la Ley de Seguridad Interior es lograr el fortalecimiento del Estado Mexicano y la paz social.