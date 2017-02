Día del Amor y la Amistad tendrá incrementos en paquetes ofertados

-Inflación repercute en costo de platillos en restaurantes

-Estiman hasta mil pesos de consumo en erogación por pareja

-Ventas en sector cayeron hasta 30 por ciento por falta de economía en familias

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 25 por ciento aumentará el costo de los paquetes que serán ofertados el próximo 14 de febrero para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Se estima que por persona se cobre un cover de hasta 350 pesos que dará acceso a gozar de una cena, una bebida y música en vivo en los establecimientos.

La inflación del precio en algunos insumos es la causa principal del incremento en el precio de los paquetes ofrecidos a los consumidores en los restaurantes, principalmente. Hay productos de cocina que aumentaron a partir de factores como el aumento del combustible y la volatilidad del dólar, ya que hay ingredientes que son importados por el sector restaurantero.

“Nos vimos en la necesidad de hacer los ajustes necesarios para evitar registrar mayores pérdidas en los ingresos de los establecimientos. No son aumentos que estén sujetos a capricho de nosotros porque durante varios años se mantuvieron los precios; sin embargo, llegamos a un punto en donde ya no era costeable mantenernos en las mismas condiciones y realizamos un aumento a conciencia”, puntualizó Jorge Armando Su Su, presidente de la asociación de bares y restaurantes.

Comentó que se estima que por pareja haya un consumo mínimo de mil pesos para el próximo 14 de febrero. Los ingresos corresponden al costo de los ingresos a los establecimientos y al hecho de que hay parejas que consumen hasta más de 3 bebidas, que es lo que generalmente aumenta los ingresos en los establecimientos.

“Será un aliciente importante para nosotros el próximo 14 de febrero porque nos permitirá tener un respiro ante la crisis económica que actualmente afrontamos. Las ventas en el sector cayeron hasta 30 por ciento por la falta de economía en familias, tras la pasada cuesta de enero”, dijo.

Mencionó que para el sector existen complicaciones para cubrir gastos por concepto de servicios, pago de nómina y renta de locales. En muchos de los casos han recurrido a financiamientos para solventar sus egresos y evitar caer en el recorte de fuentes de empleo, que terminaría por perjudicar a miles de familias que dependen de esos trabajos.

“También es una realidad que prácticamente el 70 por ciento de los negocios son familiares, para evitar generar mayores egresos en los gastos de operatividad. Lo importante es que la actividad gastronómica se mantenga en pie y que no deje de ser un generador de recursos para el municipio”, concluyó.

Numeraria

-17 restauranteros están afiliados a la asociación