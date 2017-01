Detrás de una gran ciudad debe haber una gran historia: Vicente Fox

-Durante celebración del 443 Aniversario de la Fundación de Zamora

-Opinó que valor del municipio no está en sus construcciones, sino en sus ciudadanos

-Otorgaron reconocimientos a zamoranos distinguidos en deporte, educación y servicio social



Oscar De La Rosa, Zamora

“Atrás de una gran ciudad, debe haber una gran historia. Las raíces deben ser un orgullo y un motor que nos permita continuar con el movimiento de programas y desarrollo. El valor de este municipio no está en sus construcciones, se encuentra en los ciudadanos que tienen compromiso y dedicación para construir una localidad fuerte”, puntualizó Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, en el discurso oficial de la fundación del 443 Aniversario de la Fundación de Zamora.

Acompañado de la zamorana Martha Sahagún, indicó que de esa manera cada ciudadano debe asumir un compromiso y liderazgo que provenga de un conocimiento interior que debe encontrarse en cada uno para potenciar sus capacidades y contribuir a generar no una riqueza personal, sino mejoras para todos los habitantes del municipio.

“Los retos son grandes; hay que seguir con el trabajo necesario y que cada quien haga su parte. Tenemos mucho que caminar todavía. Hay progreso en esta zona del bajío y si hay esos ingredientes en 10 años veremos reflejados los resultados de líderes individuales que contribuyan con el desarrollo de su municipio”, consideró.

“Es lamentable ver como en la actualidad hay instituciones políticas que se reparten el país como si fuera un botín. Hoy pagamos las consecuencias de decisiones que no se tomaron en el tiempo adecuado y se requiere de que haya líderes que hagan las cosas con amor y pasión para mejorar las condiciones de nuestra nación”, agregó.

Durante el evento otorgaron reconocimientos a los zamoranos destacados en el rubro de deporte como fue el caso de los futbolistas Emmanuel García y Jesús Dueñas, de Pachuca y Tigres, respectivamente. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ) recibió el galardón por el mérito educativo; Martha Sahagún de Fox, presidenta de la Fundación Vamos México obtuvo el reconocimiento por su servicio social y el empresarial fue para una agroindustria local.

Jesús Álvarez Del Toro, presidente del consejo municipal de la crónica, hizo una reseña histórica del municipio, en donde recordó la fundación del ejido que fue destinado para la entonces Villa de Zamora en el año de 1574.

“No podemos dejar de lado el papel que jugaron personajes como Benito Díaz de Gamarra, Fray Manuel Martínez de Navarrete, José Sixto Verduzco, José María Cabadas, Francisco Plancarte y Labastida, Gildardo Magaña, Esperanza Pulido Silva, Luis Padilla Nervo, Alfonso García Robles, Eduardo del Río y Rodrigo García Treviño. En ellos está fundado el reconocimiento efectuado a nuestro municipio y lo justo es rendirles un merecido homenaje”, subrayó.

Cabe añadir que al evento se dieron cita autoridades locales encabezadas por José Carlos Lugo Godínez, presidente municipal de Zamora, regidores, directores, empresarios y demás representantes de la sociedad que fueron testigos del acto cívico.



Numeraria

18 de enero de 1574 fue fundada la Villa de Zamora

5 reconocimientos fueron otorgados a zamoranos distinguidos