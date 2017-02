Detonar el desarrollo turístico y social de Senguio, mi compromiso: Silvano Aureoles 

Inicia Gobernador segunda etapa del camino Senguio – José María Morelos – Campo Hermoso



• El tramo abarca 7 kilómetros y tendrá una inversión de 25.9 mdp en beneficio de productores del campo y estudiantes de institutos educativos que se ubican en la ruta.



Senguio

A menos de 15 días de inaugurar la primera etapa de la obra, este jueves el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo dio el banderazo de inicio de la segunda fase de construcción del camino Senguio – José María Morelos – Campo Hermoso, que se realizará en un tramo de 7 kilómetros y tendrá una inversión de 25.9 millones de pesos.



En su mensaje, el mandatario estatal recalcó que la continuación de este camino es un compromiso que no dejará de lado, pues desde hace 15 años esta obra se había detenido por diversas circunstancias.



Si bien reconoció las limitaciones económicas por las que atraviesan el estado y el país, enfatizó que ello no debe impedir el realizar obras, por lo que informó que el día de ayer sostuvo diversas reuniones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para gestionar mayores recursos que permitan dar solución a las demandas de las y los michoacanos.



Ante los pobladores y alumnos que se verán beneficiados, Silvano Aureoles pidió al titular de la Junta de Caminos, Eduardo Villa Ortiz, realizar la obra con los mejores materiales y cumplir con el tiempo de ejecución para generar mayor certeza entre la población.



De igual manera, el Gobernador de Michoacán precisó que este es uno de los principales caminos que los productores de la región utilizan para trasladar sus productos a la capital michoacana así como a Maravatío y para tomar la autopista a la Ciudad de México. Además, con esta vía se buscar detonar el sector turístico por la cercanía con la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.



Al referirse a los programas sociales del Gobierno del Estado, adelantó que los esquemas se fortalecerán para seguir apoyando a los sectores más desprotegidos, tema en el que, destacó, se obtuvieron “buenas calificaciones” en la Primer Reunión Anual de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, celebrada el miércoles en la Ciudad de México.



Informó que para Senguio se tienen proyectadas 30 obras en materia de educación y la rehabilitación de cinco Centros de Salud, trabajos que nunca se habían realizado en este municipio.



Aureoles Conejo aprovechó la presencia de los alumnos de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán -instituto que fue beneficiado con la entrega de equipo de cómputo y proyectores-, a quienes anunció que ya se cuenta con el terreno para edificar las nuevas instalaciones por lo que en breve se iniciará con el proyecto técnico.



“Continúen con sus estudios, requerimos que los jóvenes no dejen de lado sus estudios”, les dijo a las y los estudiantes.



El mandatario estatal adelantó que en los próximos días personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acudirá a la comunidad de Los Sauces para atender la demanda de agua potable.



En su oportunidad, el titular de la Junta de Caminos detalló que este camino será intervenido en esta segunda etapa en una longitud de 7 kilómetros, para lo cual se requerirá una inversión de 25.9 millones de pesos, obra que será concluida en la primera quincena de julio.



El alcalde de Senguio, Rodolfo Quintana Trujillo, aplaudió la atención que el Gobernador le brinda al municipio, con lo que “demuestra que su principal interés es el bienestar de los michoacanos”.



Es importante destacar que fue el pasado 9 de febrero que el mandatario estatal inauguró la primera etapa de este camino, en la que se rehabilitaron más de 6 kilómetros.



Estuvieron presentes en el inicio de esta obra la titular de la Sepsol, Miriam Tinoco Soto; la titular de la Seimujer y enlace del Gobierno del Estado en la región, Fabiola Alanís Sámano; el gerente estatal de la Conagua y enlace del Gobierno Federal en la región, Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, así como autoridades estatales y municipales.