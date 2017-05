Destinarán 5 mil créditos para féminas zamoranas

-Buscan impulsarlas para iniciar su propia actividad económica y generar empleos

-Trabajo permitirá fortalecer condiciones económicas familiares

-Enfocarán atención especial en mujeres jefas de familia

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 5 mil créditos serán destinados para las mujeres zamoranas con el propósito de que puedan iniciar su propia actividad económica y sean generadoras de empleo, ya que es necesario generar una cultura emprendedora en el sector, para no depender de lo que hacen únicamente los varones en la vida productiva del Estado.

Los financiamientos serán destinados para fortalecer negocios dedicados a los abarrotes, panaderías, costura, manualidades, alimentos, entre otras actividades que forman parte de la base productiva que genera recursos para la manutención de sus familias.

“El trabajo permitirá fortalecer sus condiciones económicas familiares y también serán generadoras de una fuente de recursos en la localidad porque reconocemos el papel que han realizado como pilares en los núcleos del hogar y sabemos que harán lo propio con el desarrollo de esta localidad”, puntualizó Eduardo Medina Morales, secretario técnico de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado, en el marco de la entrega simbólica de los financiamientos efectuada a un costado del Teatro Obrero.

Comentó que el programa de financiamientos estará enfocado a respaldar de manera especial a aquellas que son mujeres jefas de familia, porque no solo sacan a sus hijos adelante, sino también a sus padres e incluso hermanos, en algunos de los casos.

“Nos interesa cabalmente que la mujer adquiera esa cultura de empoderamiento con la que pueda ser el sustento económico y moral de sus hogares, debido a que existen dificultades en la actualidad para que pueda ser reconocido su papel en diversos ámbitos laborales, pero nosotros continuamos con el trabajo necesario para que se logre esa igualdad de género en diversos contextos”, subrayó.

“El objetivo es que se pueda lograr la igualdad en muchos ámbitos, no solo en la parte económica y laboral. Hace falta trabajo por realizar para que se pueda hablar de un avance real en ese sentido y tendremos que analizar cuáles son las políticas públicas adecuadas para lograr ese objetivo”, finalizó.

Numeraria

-800 mujeres acudieron a la entrega de financiamientos