Destinan más de 119 mil pesos en créditos para 36 mujeres jaconenses

-A través del programa Palabra de mujer



Elena Rojas, Jacona

En lo que va del año se han destinado 119 mil 500 para 36 mujeres a través del programa de créditos Palabra de mujer, que implementa la Secretaría de Igualdad Sustantiva de la Mujer del gobierno del estado, mismo que llego a Jacona gracias a la gestión de Lizbeth Espinoza Sandoval, directora de la secretaría de desarrollo social.

Este programa impulsa a mujeres a emprender su propio negocio o a mejorar el que ya tienen, ya sea equipándolo o dignificándolo, a fin de reactivar la economía de las familias jaconenses y por tanto la economía local, detalló Espinoza Sandoval.

Añadió, “se trata de un programa grupal, que consiste en la dotación de microcréditos que van de los 2 mil 500 pesos a los 6 mil pesos por persona, para lo cual se deben formar grupos de 12 mujeres para incentivarlas a formar un negocio o mejorar el que ya tienen.

Así lo expresó durante la tercera entrega que se realiza durante el año en esta ciudad, en donde se entregaron a 12 mujeres emprendedoras la cantidad de 31 mil 500 pesos en monto de créditos, “durante los dos primeros desembolsos se beneficiaron a 24 mujeres, es decir, a dos grupos con un total de 88 mil pesos de apoyo”.

Por lo que, con esta tercera entrega, suman 119 mil 500 pesos para beneficiar a 36 mujeres. El acto fue encabezado por representantes de un banco en conjunto con personal de Secretaría ya citada.

Aseveró que el programa se desarrolla en ciclos, “por el momento estamos en el primer ciclo ya en el siguientes las beneficiarias podrán acceder a un mayor monto, siempre y cuando demuestren su capacidad de trabajar en grupos solidarios. Esto las hace más responsables, ya que demuestran la capacidad de responder a otras personas que confiaron en ellas”.

Son múltiples las bondades de estos financiamientos en comparación con los que ofrece la banca comercial, “en palabra de mujer no se les cobran intereses. En la banca comercial los créditos prácticamente son impagables. La utilidad que les genera su micro negocio se va en los intereses que les deben pagar al banco. Y en este caso no es así, al contrario, no pagan intereses y pueden acceder en un siguiente crédito a un mayor monto”.

Indicó finalmente que seguirán impulsando estos microcréditos para mujeres que se organicen, “las mujeres deben aprender a trabajar en grupos para poder hacer un negocio más sólido en el que puedan ser hasta empleadoras. Para este año no hay alguna meta establecida de financiamientos de palabra de mujer, pero seguiremos pugnando por que mayor cantidad de mujeres tengan acceso a este microcrédito.



Numeraria

36 mujeres beneficiadas