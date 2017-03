Destacan importancia de pasar del conocimiento a la comprensión

-En marcha el foro internacional en la UPN 162

Elena Rojas, Zamora

“Es necesario implementar a los procesos educativos la concepción de la transdisciplina. Esta permite transitar del conocimiento a la comprensión a efecto de mejorar los procesos pedagógicos”, señaló Rafael Herrera Álvarez, director de la Universidad Pedagógica Nacional 162, plantel Zamora.

Dijo, “debemos formar profesionales de la educación que respondan a las necesidades de la sociedad actual y la de futuro, a un escenario cambiante de porvenir imprevisible. Este es el reto actual de la UPN”.

Expresó, “la ciencia tradicional enseña a separar al sujeto del objeto. Sin embargo, estos deben están vinculados profundamente. El mundo debe ser observado trasdisciolinariamente como una concepción integradora del conocimiento”.

Así lo mencionó en el marco de la inauguración del foro internacional “dialogo de saberes entre la transdisciplina y el trabajo colectivo para el desarrollo de las tareas académicas sustantivas”, que arrancó en el Teatro Obrero y que también tendrá como sede las instalaciones de la UPN, mismo que se desarrolla desde ayer, hoy y mañana 18 de Marzo.

Herrera Álvarez citó que este tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la investigación, los procesos de formación en el campo de la transdisciplinariedad y el trabajo colectivo en los proyectos académicos y sociales de intervención. Contempla actividades encaminadas a la investigación, docencia, difusión y extensión universitaria.

Este foro incluye 3 conferencias magistrales:”la calidad educativa, el trabajo colectivo y la educación comparada”; “Contextualización de la UPN a nivel nacional” y “Transdisciplina y pensamiento complejo”; 2 conferencias virtuales; charlas que tienen que ver con la innovación pedagógica y sobre la motivación de los profesores en el aula; así como 2 paneles de especialistas, presentaciones de libros; así como eventos culturales y sociales.

También incluye 13 temáticas desarrolladas por grupos de investigación conformados por alumnos de la UPN, quienes presentarán sus avances de investigación en diversas áreas del conocimiento, entre las que destacan: educación indígena, saberes socialmente productivos, equidad de género e interculturalidad en los proyectos educativos; etc.

Además contempla 22 talleres con temas como: articulación de la metodología con el proceso de investigación, aula invertida, dialogo de saberes, diversidad intercultural, el nuevo curriculum, etc.

Herrera Álvarez añadió, “el trabajo colectivo, como concepto central de este foro ha de sufrir profundas trasformaciones si queremos una mejor universidad. Este termino de tanto usarlo se ha desgastado. Sabemos definirlo, pero no comprenderlo, ni actuarlo. Es necesario que los docentes hagamos equipo en nuestra labor para mejorar el sistema de enseñanza- aprendizaje. Por tanto debemos de convertir este foro en la fiesta de la comprensión, del pensar y de la acción colectiva”.

En el presídium estuvieron presentes: Rosa Elena Salinas Reyes, regidora de educación y cultura de Jacona; Susana Sánchez Ceja, regidora de educación de Jiquilpan; María Elena Hurtado Rosas, del consejo de gobierno comunal de Cheran; Daniel Nava Adame, director de servicios regionales de la SEP en el estado; Gerardo Cazares Torres, director de proyectos de investigación e innovación educativa, por mencionar algunos.

También estuvieron presentes docentes y alumnos del sistema UPN de los estados de Tijuana, La Paz, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas. Así como de las unidades de UPN en Michoacán, Morelia, Uruapan y Zitácuaro y de las subsedes de la Unidad de Zamora: La Piedad, Jiquilpan, Los Reyes, Cheran, Ichan, El Ranchito, El Faro de Bucerías y Coalcomán.

Numeraria

3 días dura el foro