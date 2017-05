Después de más de 20 años reciben sus escrituras

-Poco más de 120 personas de los Álamos 2

-Contarán con los servicios básicos



Elena Rojas, Jacona

Después de más de 20 años, 122 jaconenses de la colonia Los Álamos 2 lograron la certeza jurídica de su patrimonio, gracias a que las autoridades municipales en conjunto con representantes del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) les agilizaron dicho proceso. Por lo que recibieron sus escrituras que los acreditan como propietarios de sus inmuebles, con los que se evitarán problemas legales futuros.

Ramón Ponce Ponce, delegado en Michoacán del INSUS, señaló que al inicio de su gestión en esta encomienda el director de escrituración en Jacona, Marcial Rosas Romero, insistió en dar certeza a los vecinos de esta colonia para garantizarles los aspectos jurídicos de su patrimonio.

Indicó que tanto el presidente del país, Enrique Peña Nieto, como el director general del INSUS, Sergio Alcántara, se han preocupado porque cada vez más familias mexicanas cuenten con sus escrituras para que en futuro eviten problemas legales que pongan en tela de juicio si las viviendas en las que habitan son de su propiedad.

Expresó, “es satisfactorio que con toda seguridad los beneficiarios puedan decir este patrimonio es mío, pues papelito habla”.

Por su parte, Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal, recordó “yo compre 10 hectáreas de parcela al lado de la carretera de ambos lados: sur y norte, al venderles los terrenos me comprometí a garantizarles las facilidades de escrituración, sin costo alguno a efecto de que puedan contar con los servicios básicos: agua potable y drenaje”

“Por ejemplo desde la Enramada se está bombeando el agua hasta la carretera y el Barril a 3 kilómetros. Es un proyecto para 7 colonias que daremos arranque inaugural en los próximos días”, sostuvo.

Recalcó que quienes venden terrenos irregulares no deben cobrar por el proceso de regularización, pues es su obligación garantizarles las facilidades legales.

Añadió que también ya están trabajando para que pobladores de la Colonia Vasco de Quiroga cuenten con sus escrituras, “seguiremos trabajando no solo en escrituración, también en vialidades, educación y para brindar más y mejores servicios. Nos dieron la oportunidad de servirles y no les vamos a fallar”.

A nombre de los beneficiados, Paulino Arcíga Salgado y Alejandra Arcíga Orozco, vecinos de esta colonia, agradecieron la buena disposición de las autoridades municipales para agilizar este proceso, “sin su ayuda hubiéramos tardado otros 30 años más sin contar con certeza jurídica”, finalizaron .



Numeraria

122 escrituras entregadas en los Álamos 2