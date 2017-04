Despido injustificado se mantiene a la cabeza en quejas de trabajadores

-Patrones se niegan a liquidar a empleados por supuesta falta de recursos

-Quejosos pueden investigar estado financiero de la empresa

-Van 120 casos expuestos durante primer trimestre del año

Oscar De La Rosa, Zamora

El despido injustificado se mantiene a la cabeza en las quejas expuestas por trabajadores ante la Procuraduría Auxiliar del Trabajo. Los patrones se niegan a liquidar a los empleados, tras el suceso, bajo la supuesta falta de recursos en la empresa que impide a la empresa cumplir con el proceso de finiquito.

“Los quejosos pueden investigar el estado financiero de la empresa para constatar la situación. No se pueden quedar únicamente con la versión ofrecida por la parte patronal; pueden hacer lo conducente a través de información que puede ser proporcionada por el IMSS o los estados de ingresos declarados ante los órganos fiscales”, informó Lilia Vega, titular de la dependencia.

El despido injustificado ocupa actualmente el 60 por ciento de los casos expuestos ante la Procuraduría Auxiliar del Trabajo. Del total de quejas, el 50 por ciento ha quedado resuelto en un promedio de 30 días, debido a la cooperación entre el trabajador y el patrón.

Comentó que de enero a la fecha van un promedio de 120 casos expuestos ante la dependencia de los que el 70 por ciento ha quedado resuelto en una primera instancia. Otras situaciones se van hasta un juicio laboral, debido a que el trabajador no está conforme con los ofrecimientos de la parte patronal.

“Nosotros siempre buscamos que las condiciones para los trabajadores sean dignas. No se trata de resolver todos los casos en una primera instancia, porque finalmente debemos ver que las partes involucradas lleguen a un acuerdo conjunto”, mencionó.

Dio a conocer finalmente que es importante que cada uno de los trabajadores presente comprobantes como los recibos de nómina para que las quejas puedan proceder con rumbo a una resolución en las que se respeten sus derechos y no den pie a que queden impunes ese tipo de casos.

Numeraria

-72 quejas corresponden a despidos injustificados en 3 meses del año