Desmienten directivos de Hospital Regional observaciones hechas por CEDH

-Afirman que los 3 quirófanos trabajan y no hay desabasto de medicamento

-Cuentan con respaldo total de Alcalde de Ixtlán para seguir atendiendo las necesidades de este nosocomio

Elena Rojas, Zamora

Directivos del Hospital General de Zamora (HGZ) desmintieron observaciones que hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) tras reciente recorrido de supervisión que realizó por este nosocomio el organismo defensor de los derechos humanos.

Esto trascendió luego de que Jaime Ramírez, jefe de gestión y vinculación hospitalaria de la CEDH, emitiera un comunicado a los medios de comunicación donde se dieran a conocer las irregularidades que supuestamente enfrenta este hospital en las que señalaban mobiliario deficiente, farmacia subrogada y desabasto de medicamentos.

Además de carencia de especialistas y que de los tres quirófanos que se rehabilitaron solo funciona el de cirugía general. Los otros dos supuestamente estaban sin operar porque las máquinas de anestesia son obsoletas y no cuentan con el instrumental necesario.

Al respecto, Víctor Manuel Fernández Anaya, director del HGZ, dijo “nuestros 3 quirófanos si están funcionando al 100 por ciento desde octubre del año pasado. Contamos con los mejores quirófanos de la región. Tan solo cesáreas y partos estamos atendiendo en promedio 30 diariamente. De igual manera se están realizando cirugía generales en cantidades variables, diariamente de apéndices, vesículas, fracturas, traumatizados (balaceados, en urgencias)”.

Añadió, “hemos salvado muchos pacientes, esto habla de nuestra gran capacidad tanto en infraestructura como en médicos especialistas. Además de que el administrador David Huirache está al pendiente de las finanzas del hospital para contar con todos los requerimientos”.

Respecto a los medicamentos reveló que cuenta con un 95 por ciento de abasto, “inclusive vienen de otros hospitales a pedirnos, porque estamos bien surtidos. El administrador y su servidor todos los días pasamos a farmacia para estar al pendiente que no exista desabasto”.

Indicó que efectivamente la farmacia está subrogada, “sin embargo eso no impide que se garantice una excelente atención. Este servicio lo implementó la SSM. No se va ningún paciente sin que le surtan sus recetas”.

Señaló que incluso ayer sostuvieron una reunión con el presidente de Ixtlán, Ángel Rafael Macías Mora, quien les refrendó su apoyo para seguir atendiendo las necesidades de este nosocomio, “contamos con su respaldo total, gracias a su cercanía con el gobernador, Silvano Aureoles Conejo. Macías Mora nos ha ayudado a dignificar el inmueble dotándonos de pintura, ha donado cobijas, y nos ayudó en la gestión para echar andar los quirófanos y las autoclaves”.

El alcalde estuvo acompañado por Germán Ortega, subsecretario de salud, a efecto de comprometer más apoyos para seguir mejorando las condiciones de este hospital, “el presidente nos estará ayudando a gestionar la adquisición de más equipamiento desde oxígenos e instrumentales para quirófanos; así como conseguir contratación de más personal desde enfermeras, especialistas, sobre todo anestesiólogos y ginecólogos”.

“Ya en la próxima semana tendremos una reunión con Macías Mora y con Ortega para conocer con cuántos especialistas más lograremos contar. Nuestro compromiso es garantizar siempre mayor calidad y calidez, toda vez que atendemos un aproximado de 200 mil derechohabientes de toda la región. Entre estos municipios cabe citar: Zamora, Tangamandapio, Tangancícuaro, Chavinda, Chilchota, entre otros”, concluyó.

Nuneraria

95% de abasto de medicamentos