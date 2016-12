Desesperación por escasez de gasolina en Zamora y la región

-La tarde noche de ayer la mayoría de estaciones de servicio no contaba con ningún tipo de combustible

-Quedarán inmovilizados miles de personas en actividades cotidianas de persistir problemática

-Gasolineros atribuyen el problema a PEMEX, pero también sale a relucir la especulación de su parte ante el próximo incremento

Redacción, Zamora

Miles de personas mostraron desesperación al no poder cargar gasolina la tarde noche de ayer debido a que en las estaciones de servicio ya no contaban con ningún tipo de combustible en los expendios de Zamora y Jacona, incluso algunas gasolineras mejor cerraron.

Como lo anunció ayer El Independiente, ya se veía venir esta situación desde hace dos días que empezó a detectarse el desabasto de gasolina Premium y Magna, por lo que podrían darse afectaciones importantes a los conductores de unidades vehiculares, tanto de particulares como de transporte de mercancías lo que desencadenaría daños colaterales en distintos rubros.

Personal de las estaciones de servicio al ser abordados para informar de la situación, se limitaron a decir que probablemente se mantendrá la misma y que únicamente tendrán combustible por algunas horas en el transcurso de los siguientes días como consecuencia, dijeron, de la falta de liquidez de PEMEX para hacer el surtido y distribución hacia diferente puntos de la entidad.

Gasolineros pidieron a los conductores de unidades vehiculares tomar las previsiones necesarias para que no se queden inmovilizados y que represente una afectación importante, principalmente si van a laborar o hacer otra actividad que afecte sus necesidades personales.

No obstante, algunos clientes de las estaciones que no pudieron comprar gasolina por la falta de esta, consideraron que esta problemática también puede ser una maniobra de especulación por parte de los propietarios de las gasolineras ante el eminente aumento a la gasolina magna y premiun que el gobierno federal anunció que será vigente a partir del 01 de enero del 2017.