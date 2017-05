Deportivo Vencor venció a las Chongueras de Zamora

Guillermo Ríos, Zamora

El equipo femenil Chongueras, que dirige Laura Mercado, mantiene una racha negativa y pareciera que van en caída libre, ahora en un buen duelo cayeron frente al Deportivo Vencor, dos goles por uno, dentro de la categoría Femenil Libre del Torneo de la Liga Infantil-Juvenil y Femenil de Futbol Zamora.

Encuentro que se llevó a cabo sobre la grama del campo B de la Unidad Deportiva El Chamizal en punto de las 10:00 hrs., bajo la ocarina del silbante Carlos García Fuentes, quien mantuvo el orden de las acciones del juego, pese a que en ocasiones el partido se ponía ríspido en ciertas zonas del campo, pero el silbante central siempre se encontraba cerca de las jugadas, marcando según a criterio.

El encuentro comenzó a muy bien ritmo, con niveles un tanto revolucionados, con llegadas claras y de peligro a los marcos rivales, pero las intervenciones de las guardametas Lupita Alcázar de las Chongueras y Erica Morales de Vencor mantenían alejada la caída de su respectivo marco.

Fue hasta el minuto 14 por conducto de Mayra Venegas que las Vencor se fueron al frente, después de hilar una gran jugada desde medio campo y penetrar en el arco de las Chongueras, ante el grito desesperado de la estratega Laura Mercado quien suplicaba a los dioses del cielo que sus muchachas pusieran atención a las marcas.

La reacción no se hizo esperar, porque además el gol en contra les cayó como balde de agua fría que provocó una reacción para que las Chongueras comenzaran a buscar ansiosamente hacer daño a las Vencor, quienes manejaban el encuentro a su antojo.

El gol de empate llegó al minuto 25 con un tremendo golazo, de Martha Fernández, quien tomó el balón como venía y sacó un potente riflazo que fue a esconderse al ángulo derecho de la portera Vencor, quien solamente falto aplaudirle a su rival, 1-1 el marcador.

Poco duró el gusto por que aún no terminaban de festejar las Chongueras, cuando les volvieron a marcar, el balón se puso en movimiento inmediatamente después del gol en contra, las Vencor condujeron el esférico y Ana Landeros al minuto 26 de nueva cuenta ponía en ventaja a sus compañeras, ventaja que no más dejarían escapar.

El juego fue de una insistencia tremenda por parte de las Chongueras, pero su ofensiva parecía estar desafinada, chata, desconcentrada, con la pólvora mojada, en fin fallaba al momento de estar frente a la guardameta de Vencor, los minutos fueron transcurriendo y las posibilidades se fueron agotando, incluso las Chongueras se fueron con todo al frente con la idea de empatar, lo que ocasionaba dejar espacios en la zona baja, pero las pupilas de Edgar Rodríguez no aprovecharon y mantenían al borde el resultado.

El tiempo se cumplió y Carlos García decretaba el final del encuentro, logrando el Deportivo Vencor tres unidades más para sumar en su lucha por el campeonato del Torneo de Copa de la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Futbol Zamora.