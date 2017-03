Deportivo Jacona se coronó en Torneo de liga, copa y campeón de campeones

Guillermo Ríos, Zamora

En un partidazo donde la técnica y paciencia fue factor, Deportivo Jacona se llevó el triunfo en la final de Copa de la Liga Michoacana de Futbol que disputaron los mejores equipos de la categoría Primera Especial Uno, Deportivo Jacona vs Club Campestre.

Encuentro que se desarrolló sobre un majestuoso escenario, el campo A de la Unidad Deportiva El Chamizal, con unas gradas repletas de aficionados que se dieron cita no solamente de Zamora, si no de Jacona, Tangancicuaro y Tangamandapio, en punto de las 10:00 hrs, y bajo la tripleta de lujo del colegio de árbitros José Guadalupe Vega, quien nombro como central a Rafael Méndez “El Nene”, Guadalupe Vega “El burro” como asistente 1 y como asistente dos a Miguel Ángel Vázquez “El Piturris”.

El juego comenzó con ambos equipos muy bien parados, sus líneas muy bien marcadas y con un estudio del encuentro muy bien analizado, planteamientos muy diferentes pero con la firme intención de poco a poco llevar el partido a su conveniencia.

El que tomó el papel ofensivo fue el Deportivo Jacona, quien de la mano de su capitán Néstor “Chiquis” Bucio, acompañado de Guillermo “Pompa Jr.” Álvarez y Jorge Baeza, lograron tejer las primeras llegadas con claridad de gol al arco del Campestre defendido por Raúl Galván.

Por su parte el Campestre no se quedaba atrás, Gustavo García, Rodrigo “Pollo” González, Jesús Gutiérrez y Enrique Manzo hacían que su equipo fueran al frente y no dejar al Deportivo Jacona manejar el encuentro a su antojo.

Un encuentro cerrado, con la mayor del tiempo en constante disputa por el balón en media cancha, aun así las llegadas en el primer cuarto del tiempo reglamentario fue del Jacona, posteriormente las llegadas de peligro fueron del Campestre quien tuvo en la primera mitad las opciones más claras para marcar el gol, pero Álvaro Zarate muy bien parado estaba para defender su marco, quien rechazó todo el peligro.

Sin muchas emociones pero con un gran juego el descanso llegaba, prometiendo que el segundo tiempo las emociones se multiplicarían para hacerle honor al invitado especial, mientras que los trofeos se exhibían en un costado, como invitando a los jugadores a multiplicar los esfuerzos para irse con ellos.

Ambos cuadros se dirigieron a su guarida en señal de hidratarse y recibir instrucciones de sus estrategas por el lado del Club Campestre Octavio Ávalos hacia ver a su equipo las necesidades de marcar bien a jugadores que estaban haciendo diferencia en el encuentro y por el otro lado Eduardo Rodríguez del Deportivo Jacona, intentaba motivar a sus pupilos para ir al frente con más entrega y decisión, claro, sin descuidar la parte baja porque sabían de la peligrosidad de su rival.

De regreso a las acciones de la parte complementaria del segundo tiempo, la tónica siguió siendo la misma, una lucha en medio campo no cesaba, pero con mayor peligro al lanzarse al ataque el equipo de Jacona, quien después de hacer movimientos con hombres de refresco en medio campo le resultaron.

Las llegadas eran más insistentes y las aproximaciones más certeras, pero se estaba convirtiendo en factor el portero Raúl Galván, quien con atajadas espectaculares mantenía el cero en su puerta, dejando en el aire el encuentro, que hasta el minuto 70 para cualquier lado podría irse el campeonato de copa.

Al minuto 72 penal a favor del Deportivo Jacona, luego de un desborde por la banda izquierda, Yanniek Vargas es cargado por la espalda y el central muy cerca de la jugada no duda en señalar la pena máxima, ante el reclamo de todo el equipo del Campestre quien mencionaban una carga legal.

Guillermo “Pompa Jr.” Álvarez tomó el esférico y se perfiló, desde los once pasos, frente a Raúl Galván quien constantemente le hacia la finta para ir al costado derecho, Memo Álvarez tomó distancia y cobró de parte interna con la pierna derecha al costado izquierdo del guardameta quien adivinó y rasguño el esférico pero no fue suficiente para detener la caída de su marco.

Con un gol en contra el equipo del Campestre se volcó al frente, Jesús Gutiérrez de forma solitaria tuvo sus oportunidades pero también la actuación del portero Álvaro Zárate aislaban la oportunidad de empatar el encuentro, poco a poco y conforme pasaba el tiempo la desesperación del Campestre comenzaban a fungir como enemigo, quien dejaba espacios en la zaga defensiva.

Al minuto 86 cayó el gol que mataba toda aspiración del Campestre, Néstor “Chiquis” Bucio, convertido en eje y factor, además de líder por su entrega y juego, marcó el gol que ratificaba el campeonato y que sellaba la cuenta, al realizar un jugadón por el centro, donde su marcador se quedó corto, este dispara raso con fuerza y dirección a gol, pese al lance de Raúl quien de nueva cuenta alcanzó el esférico pero no lograba detener la caída de su marco.

Con tres minutos agregados, el encuentro no sufrió cambio alguno, más que llegadas donde el físico de los jugadores estuvo en riesgo, posteriormente el silbatazo final declaraba el término del encuentro, ante el júbilo de los jugadores del Deportivo Jacona.

La premiación estuvo a cargo del Presidente de la Liga, José Luis Linares Méndez, quien mencionó la grandeza del Deportivo Jacona y a quien felicitó por llevarse el carro completo en esta temporada, Campeón de Liga, Campeón de Copa y en automático Campeón de Campeones, Néstor “Chiquis” Bucio fue el encargado en recibir los trofeos y entregárselos a sus compañeros.

Deportivo Jacona es primera ocasión en que se corona en el torneo de Copa, 5 veces ha sido campeón de la liga y en 4 ocasiones ha sido campeón de campeones.