Elena Rojas, Jacona

“Luego de que el presidente de los Estados Unidos anunciara la deportación de los migrantes indocumentados del vecino país, en caso de que cumpliera su amenaza de una deportación masiva podría generar problemas de inseguridad pública en nuestro país. Por lo que los 3 órdenes del gobierno mexicano deben estar preparados para ello”, señaló Sergio Vega, director de atención al migrante en este municipio.

Dijo, “espero que nunca vaya a pasar lo que paso en el Salvador, cuando Estados Unidos empezó a expulsar a los maras, que empezó a crear el problema de inseguridad pública dentro de la nación, toda vez que venían sin trabajo, sin educación, ya conectados a desarrollarse dentro del crimen organizado, por tanto eso puede ser un problema mayor”.

Por ello, el gobierno mexicano debe implementar estrategias y programas de apoyo para recibir a los migrantes deportados, tal como lo está haciendo el gobierno de Michoacán que encabeza Silvano Aureoles Conejo, toda vez que ha estado abriendo programas nuevos para ayuda de la personas que sean deportadas, con proyectos productivos, por ejemplo”.

Expresó, “espero que Trump eso lo haya usado para campaña, para despertar ese odio entre una sección de la población para ganar votos a su favor, vamos a esperar para ver qué es lo que realmente va a pasar en el futuro, porque no es fácil expulsar unos 12 millones de indocumentados, ya sea mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y de otros países”.

Consideró que los migrantes que tienen un antecedente penal, probablemente sí sean expulsados, “pero creo que la gente trabajadora no creo que sean expulsados, porque eso ocasionaría un problema económico, además de falta de mano de obra”.

Indicó que es importante que los migrantes indocumentados comiencen a generar una cultura del ahorro para que tengan solvencia económica, por si algún día los llegan a deportar, “no hay que alarmarnos demasiado, hasta no ver. Mientras hay que empezar a preparar terreno. Debemos esperar, hasta ahora no se ha suscitado una deportación masiva”.

Añadió, “en caso de concretarse la amenaza de Trump, me imagino que estarán checando todas las cárceles para que una vez que terminen su condena, probablemente sí los vamos a tener aquí en México”.

Finalmente indicó que se desconoce cuántos jaconenses hay radicando en el vecino país, “la última encuesta que realizamos en conjunto con UNIVA arrojaba que 9 de cada 10 jaconenses tenía un familiar en Estados Unidos. Ojalá que en el próximo censo del 2020 que realizara el INEGI, se incluya cuantos migrantes de Jacona hay en E.U”.



Numeraria

12 millones de indocumentados estima hay en E.U