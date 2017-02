Denuncian discriminación salarial de género en empresas

-Mujeres perciben menos ingresos pese a tener mismas responsabilidades de hombres

-Patrones no hacen reconocimiento de su capacidad laboral aun cuando dan más resultados

-Trabajarán para fomentar cultura de igualdad de género en empresas



Oscar De La Rosa, Zamora

Sigue la exposición de quejas por discriminación salarial en algunas empresas por costumbres misóginas de los patrones. Las mujeres perciben menos ingresos, pese a tener las mismas responsabilidades y horarios de hombres que forman parte de la estructura de los centros de trabajo.

Hay casos donde las mujeres llegan a laborar hasta 10 horas de jornada laboral y perciben un sueldo por prestar sus servicios durante 8 horas. Los sueldos que perciben en las empresas van de los 3 mil 500 hasta 4 mil pesos mensuales, que no son suficientes, principalmente, para quienes son mujeres jefas de familia.

“Es una cultura que no ha cambiado en relación a otros años porque aunque tenemos mujeres profesionistas que se desempeñan de manera eficiente, no tienen ese reconocimiento, aún cuando dan más resultados en una vacante donde se puede desarrollar cualquier personas”, puntualizó Lilia Vega Gómez, procuradora auxiliar del trabajo.

Indicó que durante el año pasado se llegaron a exponer quejas de ese tipo en donde las mujeres se ven orilladas a tener una rotación frecuente de vacantes, derivado de que las opciones o centros de trabajo donde se desenvuelven no terminan por convencerlas y van en búsqueda de una opción que se ajuste a sus necesidades.

Aseguró que de enero a la fecha se han registrado alrededor de 15 quejas de ese tipo en las que hay mujeres que no están dispuestas a renunciar a sus funciones porque hay patrones que las amenazan con no recibir una liquidación o son sujetas al acoso laboral frecuente para orillarlas a firmar su renuncia.

“Es importante que no cedan ante ese tipo de presiones. Finalmente, quienes resultan afectados por la situación son los patrones que se encargan de las prácticas de hostigamiento que por ningún motivo son aceptables y son la causa de conflictos con sus trabajadores”, dijo.

Finalmente dijo que es importante que las mujeres se atrevan a denunciar ese tipo de abusos de parte de los patrones, porque hay quienes no se atreven a exponer sus casos por temor a represalias de quienes les ofrecen una oportunidad para ser empleadas.



Numeraria

3 mil 500 a 4 mil pesos percibe una mujer de manera mensual