Denuncian desvío de recursos federales del ayuntamiento de Zamora

-Provenientes de gestión hecha por Marko Cortes para realizar dos obras de impacto en beneficio del agro local por 17 mdp

-En una de las obras detectan utilización de materiales de mala calidad, opacidad en la información y lento accionar y en otra reportan 30% de avance y modificación proyecto original

Elena Rojas, Zamora

Los responsables de los módulos de riego N° 2 y 4 denunciaron un probable desvío de recursos por parte del gobierno municipal de Zamora en lo concerniente a las obras a realizar en sus respectivas áreas de influencia, las cuales están etiquetadas con recursos federales que implicaron una inversión de 17 millones de pesos (mdp), debido a que el avance es lento, indicios de utilización de material de mala calidad y por lo tanto menor vida útil de la obra, vicios ocultos, cambios al proyecto original y detenida una de ellas por falta de dinero, además de opacidad en la información.

En rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN en esta ciudad, José Guadalupe Ramírez Gallegos y Jesús Méndez Ceja, responsables de los módulos de riego 2 y 4 respectivamente, recordaron que estos recursos fueron obtenidos gracias a la gestión de Marko Cortés Mendoza, diputado federal panista, dinero que fue etiquetado en el año 2016 e ingresado en las arcas municipales del ayuntamiento de Zamora en noviembre pasado para apoyar a los productores agrícolas locales.

Correspondió al ayuntamiento local licitar las obras y que estas fueran supervisadas por el departamento de Obras Públicas y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ), las cuales consisten en construcción de un canal de riego en los rumbos de la Sauceda (módulo 4) y el equipamiento de líneas de agua para el ejido Zamora en la comunidad de El Sauz de Abajo (módulo 2), dijeron los encargados.

En la primera obra, un estudio técnico de laboratorio certificado detectó en los primeros ocho días que el material para el revestimiento de concreto hidráulico es de muy baja calidad, por lo que no cumple con la norma, “el proyecto original implicaba que con el material adecuado permitiría, en condiciones adecuadas, que la vida útil del canal fuera de 50 años, pero con el material efectivamente usado difícilmente durara tres años”, indicó Méndez Ceja.

Subrayó, “es lamentable porque esta obra implica una inversión de 10 millones de pesos federales, más 2 mdp adicionales por la operatividad de la maquinaria, misma que beneficiara a los agricultores y al campo en general, sin embargo el recurso no se está aplicando al 100 por ciento. Por lo que el ayuntamiento tiene que responsabilizarse”.

Julio César de los Santos, responsable del seguimiento de presas, canales y ríos de CONAGUA, mencionó que tanto obras públicas como SAPAZ son los responsables de llevar la mecánica de suelos y los estudios del laboratorio del proyecto, sin embargo estos no han manifestado el interés por la supervisión de la obra que se trata de una licitación pública nacional, “nos preocupa que al final de la realización de esta nos vayan a dejar una papa caliente”.

El segundo proyecto se trata de la introducción y equipamiento de la red de agua potable del Sauz de Abajo, cuyo objetivo es equipar con introducción de líneas de agua de conducción hacia el ejido Zamora que abastece de 200 hectáreas que colindan con la población del Sauz de Abajo, que beneficia a 300 productores y que implica inversión de 7 millones de pesos.

Añadió que a tres meses de haberse empezado la licitación solamente han instalado una línea de 6 pulgadas de 600 metros, “con respecto al equipamiento para garantizar la infraestructura necesaria al pozo que ya se tiene perforado para que pueda tener la descarga adecuada. El proyecto original implica una caseta de operación con su tren de descarga, área de filtración con caseta eléctrica bardeada. Sin embargo, el avance físico al día de hoy es un pequeño cuarto de ladrillo. El único argumento por estar detenida la obra por parte del SAPAZ es que no hay dinero. No dan algo más claro. Por lo que exigimos que el proyecto original se mantenga”.

Ramírez Gallegos lamentó, “lo que ésta licitando el ayuntamiento no es el proyecto original. Ellos hablan de reparación e impermeabilización de tanques elevados en el fraccionamiento la Huanumera y línea de conducción e introducción de línea de agua potable al Sauz de Abajo, cuando el fin no es ese. Las reglas de operación son muy claras”.

Jesús Rivera Segura, regidor de desarrollo rural, y Patricia Hernández Cruz, regidora de obra pública, coincidieron en señalar que darán seguimiento a este asunto para aplicar la normatividad y velar por la aplicación trasparente de los recursos, independientemente de donde provengan: federales, estatales o municipales, “yo pedí un reporte del avance de obras en febrero pasado y aún no tengo respuesta. Ya vamos a la mitad de la administración y no se ve concluida ninguna obra”, puntualizó Hernández Cruz.

Finalmente Enrique Godínez, presidente del PAN de Zamora, señaló que desde hace 19 años los módulos de riego hicieron un proyecto encaminado a la modernización de los 4 módulos de riego de la región 061, que implicó una inversión de 480 mdp para optimizar el 40 por ciento del recurso hídrico con la modernización de canales y entubamiento en varias zonas de la ciudad donde hay cultivos a cielo abierto.

“Constantemente tocaron puertas para lograr algún recurso para avanzar hacia dicha modernización en su infraestructura. Por lo que es menester se aplique el recurso para tal fin, mismo que con tanto esfuerzo lograron aterrizar. Tantos años de lucha para que tengamos este resultado tan malo en la gestión de la administración que preside Lugo Godínez, no es posible”, concluyó.