Deforestación en zonas cerriles, baja filtración hacia manantiales de la región

-“Plantación de aguacate engrosa cuenta bancaria de dueños, pero lleva a perder lo más importante: el recurso hídrico”: Ecologistas

-Anuncia Colmich Foro “Los manantiales, fuentes de vida”.

Elena Rojas, Zamora

“La fábrica de agua está en las montañas, en las zonas cerriles, en el bosque natural, con los pinos, encinos, oyameles y matorrales, árboles propicios para la filtración del agua hacia el subsuelo y los manantiales. Sin embargo, en los últimos años se ha agudizado la deforestación, lo que ha mermado el nivel de estos cuerpos de agua”, señaló Patricia Heyer, presidenta del grupo ecologista “Organización Terra viva A.C”.

Indicó que esto se debe al irracional cambio de uso de suelo para sembrar aguacate, el cual no es propicio para la filtración hacia el subsuelo, “esto no debería de ser, a menos que se pensara en ciertas manchas dejando el bosque natural, que no fueran tan marcados los efectos, algo más equilibrado. No es que estemos en contra de que la gente busque este sustento, sino en el abuso del mismo”.

Lamentó, “el comercio y consumo local lo estamos dejando de lado. La globalización y la comercialización del producto con países extranjeros están propiciando que esos capitales fuertes, que no son mexicanos, están engrosando la cuenta bancaria, nos estén llevando a perder lo más importante que es nuestro recurso hídrico y subsuelo”.

Dijo que este problema está afectando a los 52 manantiales que se encuentran asentados en los municipios de Chilchota, Tangancicuaro, Jacona y Tangamandapio. Entre los más importantes citó La presa de Verduzco, el Cupátziro, Camécuaro, Ostacuáro, Tanaquillo y El Bosque, entre otros.

Así lo expresó en una rueda de prensa celebrada en el Colegio de Michoacán (COLMICH) acompañado de Luis Sefoo Lujan, investigador del COLMICH, donde dieron a conocer que el próximo 5 de Junio, día mundial del medio ambiente, a las 9:30 am en la escuela secundaria Francisco J. Mujica de Jacona se llevará a cabo el foro “Los manantiales fuente de vida”.

Participaran 6 ponentes, desde académicos del Colegio de postgraduados, del CIDIR de Jiquilpan y del Colegio de Michoacán; así como estudiantes de universidades locales

Los puntos que se abordarán son la importancia del proyecto de modernización y rehabilitación del manantial La de la Presa de Verduzco; así como en qué consiste el proyecto, y que consecuencias traerá; también se abordará como el agua del Rio Celio puede contribuir a descontaminar el Duero; se abordara sobre la importancia de la fauna y flora en estos afloramientos naturales y los servicios ambientales de los cuerpos de agua.

También estarán presentes autoridades municipales de Jacona, representantes de la Comisión Nacional del Agua, del módulo de riego 1 y directivos del Sistema de Agua Potable y alcantarillado de Jacona (Sapaj).

Numearia

1 mil 340 litros por segundo produce la presa de la luz, es decir, cada segundo produce lo equivalente a un tinaco)