Deficiente participación de población en combate al mosco Aedes Agypti

-Somos uno de los municipios de la región con mayor riesgo

Elena Rojas, Zamora

“En Zamora es deficiente la participación de la población para implementar medidas preventivas para abatir el mosco aedes agypti, como lo es la descacharrización, por ejemplo, cuidado que se tiene en el almacenamiento del agua en los domicilios, no hay cultura de la limpieza en los lotes baldíos, además no se usan los pabellones, ni mosquiteros “, señaló Alex Angel Correa, coordinador operativo del programa de vectores en Zamora, “por lo que dijo Zamora es uno de los municipios con mayor riesgo para contraer dengue, zika o chikungunya”, recalcó.

Además añadió que muchas de las veces no se tiene la precaución de acudir a las unidades, cuando se presentan dos a tres síntomas característicos de estas infecciones virales producidas por el citado vector para que se detecte la enfermedad, “los principales síntomas del dengue son: fiebre alta, dolor de huesos, dolores musculares, dolor de ojos y salpullido”

Así lo expresó al llevar a cabo ayer una fumigación al interior de las oficinas de Tránsito Municipal, donde participaron 2 brigadas con 5 elementos cada una, “a través del área de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria N° 2 estamos intensificando las acciones preventivas, no solo en algunos puntos de concentración de personal, sino también en base a los reportes de colonias donde se detectan enfermos, lugares donde se hacen cercos sanitarios para realizar rociados dentro de los domicilios”.

Dijo que se sabe que de los 21 municipios que conforman esta jurisdicción, Zamora es el que mayor número de casos presenta de dengue, “de momento desconocemos cuántos casos van en lo que va de este año. Son estadísticas que maneja el propio jefe jurisdiccional, Jorge Zalpa Morales, sin embargo sabemos que es el municipio con mayor riesgo, además de ser uno de los más grandes y de mayor concentración poblacional, no se tiene una cultura preventiva entre la población”, recalcó.

Contrario a municipios como Jacona, que es un municipio ejemplar donde no se han detectado casos de dengue, toda vez que la población ha sido más consciente en una cultura preventiva del patio limpio y la descacharrización. Además de que las autoridades municipales han mostrado interés por fomentar entre la población una campaña preventiva con peritoneos invitando a la descacharrización.

Añadió finalmente que en los 21 municipios de esta región seguirán intensificando las acciones preventivas: revisión de las 2 mil ovitrampas, seguimiento al control larvario, a la vigilancia entomológica y la nebulización.



Numeraria

21 municipios conforman la región sanitaria