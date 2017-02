Defenderán derechos de migrantes ante amenaza de redadas en Estados Unidos

-Regiduría se pone en contacto con clubes para dar certeza a familias

-Estiman que al menos 10 mil zamoranos radican en el vecino país del norte

-No pueden ser tratados como criminales, merecen un trato justo: Marcos Arizaga



Oscar De La Rosa, Zamora

Defenderán los derechos de los migrantes ante la amenaza de redadas en los Estados Unidos donde se busca detener a aquellos que entraron ilegalmente al vecino país del norte, en búsqueda de una oportunidad de emplearse y mantener a sus familias de una mejor manera porque en el país no tienen ese tipo de garantías.

“Nos hemos puesto en contacto con los diferentes clubes de migrantes para dar certeza a las familias con relación a la situación que afrontan actualmente sus familiares ubicados en el vecino país del norte. Estimamos que por lo menos hay 10 mil zamoranos que viven en los Estados Unidos”, informó Marcos Antonio Arizaga Sánchez, regidor de atención al migrante.

Comentó que de manera reciente hubo un posicionamiento de varios clubes de migrantes establecidos en los Estados Unidos, consistente en su oposición a las medidas tomadas desde la Casa Blanca en lo que respecta a los operativos para deportar del país a todos aquellos que se encuentren de una manera ilegal en el vecino país.

Indicó que los paisanos no pueden, ni deben ser tratados como criminales porque hay quienes acudieron al país con la única intención de llevar el sustento a sus familias, sin la necesidad de delinquir y afectar a personas que llevan una vida pacífica en la vecina nación.

“Merecen un trato justo y no recibir etiquetas injustificadas. No descartamos el riesgo de que alguien pueda ser deportado de los Estados Unidos, pero en esos casos es donde tenemos que demostrar que están protegidos por las autoridades de su localidad”, subrayó.

Mencionó que en el municipio se deben generar las condiciones para recibir a esos grupos de la población y que en el momento en que lleguen a su municipio tengan oportunidades para acomodarse en una empresa y comiencen con la construcción de un patrimonio seguro para sus familias.

“Estaremos al pendiente de que lo que ocurra en próximos días con relación a las medidas migratorias. Buscamos que las condiciones para nuestros connacionales sean las mejores y que no tengan que padecer problemas como consecuencia de las acciones en los operativos”, concluyó.



Numeraria

40 por ciento de migrantes en riesgo de ser deportados por ser ilegales