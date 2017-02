Debemos apostar al mercado interno, ante el efecto Trump

-UNIVA presentó conferencia magna para hacer frente a medidas estadounidenses

Elena Rojas, Zamora

“La economía de México podría venir en declive ante el efecto Trump, por lo que es importante apostar al mercado interno”, señaló Francisco Javier Madrigal Moreno, docente de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) en el área de finanzas.

Indicó, “las fresas michoacanas de este Valle y el aguacate de la entidad son de excelente calidad. Sin embargo, no los consumimos nosotros porque todos se exportan. A lo mejor podemos pensar que para nosotros en México el precio sea más barato y el producto quizá no ganará tanto como con la exportación, pero al final de cuentas tiene un mercado”.

Dijo que los mexicanos debemos estar conscientes de las fortalezas que tiene nuestro país, “contamos con una mano de obra altamente calificada. En Estados Unidos tienen déficit de científicos y gente preparada. Curiosamente, EU es la primera potencia del mundo y resulta que su educación, al menos en los primeros niveles, no es tan competitiva como puede ser en otros países”.

Agregó, “incluso empresas como Apple, Google, Netflix, comentaron que no pueden estar viviendo sin inmigrantes porque Estrados Unidos tiene déficit de ingenieros o no hay en la calidad que se demandan”.

“Por tanto nuestros migrantes no solamente son gente que va a ser la pizca, que va a limpiar hoteles, sino también son personas altamente capacitada y con amplios conocimientos”, destacó.

Así lo expresó al ser el coordinador de la conferencia “México ante el efecto Trump” que impartieron estudiantes de las licenciaturas de contaduría y finanzas y administración de empresas de la UNIVA en el marco del 30 aniversario de esta institución”.

Mencionó que Trump se ha empeñado en atacar a México, “dijo: yo voy a crear nuevos empleos en Estados Unidos, pero a costa de llevarse alguna empresas que estaban asentadas en México, también ha insistido en poner un muro y afectar remesas de migrantes”. Por tanto, dijo, que ante la llegada de Trump, el sistema financiero mexicano podría verse afectado.

Enumeró las principales amenazas que enfrenta nuestro país ante la llegada de Trump, “el muro para tratar de evitar que las personas de otros países de Centro América ingresen a los Estados Unidos; una deportación masiva, que se vinieran los nacionales a México a buscar un trabajo que no tenemos, por lo que tarde que temprano los mexicanos nos veremos afectados por el efecto Trump”.

“Asimismo, al momento que se vienen los mexicanos que están en E.U dejan de enviar remesas y desafortunadamente nuestro país, sobre todo Michoacán principal receptor de remesas de EU, se vería afectado por no tener ese dinero en circulación”, resaltó.

Finalmente dijo que al renegociarse el Tratado de Libre Comercio (TLC) probablemente pudiera afectar las exportaciones, “a nivel estatal y municipal también somos altamente exportadores y desafortunadamente hemos volteado los ojos solamente hacia EU”.



