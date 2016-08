Darán garantías de seguridad durante Festejos Patrios

Lunes , 29 de agosto de 2016

-Alistan operativo en colonias y comunidades para evitar alteración del orden en vía pública

-Aplicarán filtros de revisión para desarrollo del Grito de Independencia en plaza principal

-Participarán 200 elementos en acciones, no permitirán consumo de alcohol en calle

Oscar De La Rosa, Zamora

Buscarán dar garantías de seguridad a la población durante los Festejos Patrios. A partir del 1 de septiembre iniciará la aplicación de un operativo en colonias y comunidades para evitar que durante las festividades se altere el orden en la vía pública, ya que no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en la calle.

Parte de los eventos más importantes son la celebración del Grito de Independencia, para la noche del 15 de septiembre y el desarrollo del desfile del 16 de septiembre, en donde habrá vigilancia a pie, rondines en las unidades y filtros para garantizar la integridad física de los asistentes a dichas actividades.

“Participarán alrededor de 200 elementos en las acciones; los filtros de revisión serán ubicados en calles aledañas al centro de la ciudad, donde será prohibido el acceso de bebidas alcohólicas y cualquier objeto punzo cortante que represente un riesgo para los asistentes al evento”, informó Romualdo Albiter Rebollar, director de policía y tránsito.

Comentó que en otros puntos será aplicado el alcoholímetro, ya que la intención es evitar accidentes como consecuencia del abuso en el consumo de bebidas embriagantes. Los puestos de revisión serán ubicados en diferentes cruceros importantes, los cuales no quiso dar a conocer, ya que la intención es que las actividades sean sorpresivas.

“Para garantizar la seguridad de los participantes en el grito y el desfile del 16 de septiembre serán apostadas unidades de las corporaciones de auxilio sobre la calle Amado Nervo. Allí serán atendidos de cualquier padecimiento o problema físico que presenten durante las actividades a realizar”, dijo.

Mencionó que para el desfile del 16 de septiembre los elementos de Tránsito serán los encargados de coordinar la circulación vehicular para que sea fluida y no se registren problemas en la zona urbana, principalmente en puntos como la Avenida Juárez, 5 de Mayo, Madero y Pino Suárez.

Finalmente dijo que es importante que los ciudadanos colaboren con las disposiciones para contribuir a que exista saldo blanco durante las festividades septembrinas, debido a que pueden hacer los festejos respectivos sin que se presente un problema a consecuencia del consumo de alcohol.

Numeraria

-20 mil personas estiman que asistan e eventos del grito y desfile