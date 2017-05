Cuerpo de bomberos y rescate prepara plan de contingencias

-Reforzaran medidas preventivas en colonias consideradas focos rojos de Zamora, Jacona y Tangancícuaro

Elena Rojas, Zamora

El Cuerpo de Bomberos, Rescate y Salvamento de Michoacán se declaró listo para afrontar las lluvias de los próximos días, toda vez que ya prepara su plan de contingencias, señaló Miriam Ramírez García, comandante operativo de esta corporación.

Dijo que derivado de este plan reforzaran medidas preventivas, desde limpieza de alcantarillado y recolecta de basura, pues están conscientes que la falta de una cultura de limpieza propicia los problemas de inundación, “los habitantes no hacen caso de barrer sus patios”.

Añadió, “nosotros como corporación vamos a repartir volantes en las diversas colonias. Vamos a conformar una brigada que vaya a las colonias para promover la limpieza de calles y avenidas para evitar este tipo de contingencias. Es importante inculcar a la población a no tirar basura en la calle. Eso propicia que se tapen las alcantarillas”.

Señaló que de igual forma acudirán a preescolares para emitir el mensaje, “los niños son más conscientes y son ellos quienes muchas veces hacen entrar en razón a los padres de no tirar basura”.

Estas acciones se intensificaran en colonias tales como El Vergel, La Libertad hacia puente de tubos; así como en Arboledas, avenida del árbol, Virrey de Mendoza en el municipio de Zamora; además de la Calzada, lugares considerados como focos rojos, donde años anteriores han sufrido inundaciones.

Dijo que esta corporación, además de Zamora, atiende en apoyo a alrededor de 9 municipios, entre los que citó Chilchota, Ecuandureo, Tangancícuaro, Jacona, Ixtlán, por mencionar algunos.

De estos, los que más problema de inundación han llegado a presentar en años anteriores son, además de Zamora, Tangancicuaro y Jacona, “en este último municipio, los focos rojos detectados son sobre el rio Celio, que está a la altura de conocida tienda refresquera; así como la colonia Buenos Aires. En Tangancícuaro, el centro de la ciudad es uno de los principales focos rojos”.

En este plan de contingencia participaran 60 voluntarios de esta corporación, quienes estarán al pendiente de cualquier eventualidad que pudiera presentarse, al igual que se sumará personal de otras corporaciones tales como Protección civil, comisión federal de electricidad, por mencionar algunas.

Numeraria

60 voluntarios del Cuerpo de bomberos, rescate y salvamento de Michoacán participan en este plan de contingencia